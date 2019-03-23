民进党秘书长：中联办是香港发号施令的太上皇

高雄市长韩国瑜昨天起访问港澳等地，并与中国驻港联络办公室（中联办）主任王志民见面。对此，民进党秘书长罗文嘉今天在面簿表示，中联办就是“一国两制”在香港的实际执行者，对香港特区政府来说，就是发号施令的太上皇。“韩国瑜怎会不知中联办的角色？”

据中时电子报消息，罗文嘉表示，香港自由派人士，知道韩国瑜堂而皇之拜会中联办，不敢相信、为之哗然。因为他们最了解中联办是何种恶魔，最明白一国两制是何等谎言，并纷纷在面簿上痛陈韩国瑜的愚昧，担忧台湾的“香港化”，甚至提出“票投国民党，台湾变香港”的呼吁。

罗文嘉说，只要上维基百科一查就知，中联办就是“中华人民共和国中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室”，同时也是“中共中央香港工作委员会”，所谓一个机构、两块牌子。

罗文嘉指出，韩国瑜去香港说是经贸之旅，结果一拜会完特首后，立刻直奔中联办。一国两制，就像是一张渔网，先把你套进网里，说给你所有自由，其实根本在网里头，为了怕你钻出网，再用个中联办当作绳索，紧紧绑住，一旦鱼入网，任你怎么挣扎，也逃脱不了。

他说，香港人20几年前，对一国两制这张网太忽视，现在被中联办这根绳绑住、痛苦不堪。台湾的韩国瑜，急急忙忙、毫不遮掩奔向渔网，并和箝制港人自由的中联办召见，而洋洋得意。难怪香港人说这是“魔鬼交易”。

罗文嘉强调，共产党的一国两制，既无中华民国，也无台湾。现在不管你是中华民国派，还是台湾正名派，或是中华民国台湾派，在一国两制鱼网内，通通都不见。操作韩流者，赶快醒来吧，别害大家，进了渔网，后悔不及。