被赖清德提醒只卖农产品不卖身 韩国瑜回应：猪八戒卖不了人参果

前行政院长赖清德提昨天（24日）提醒高雄市长韩国瑜“只卖农产品，不卖身”，韩国瑜今天对此表示，民进党自己抢不到订单，抢不到通路，还在后面酸言酸语，“他猪八戒卖不了人参果，孙悟空开始在卖，你有什么好扯后腿的”。

据台湾中时电子报报道，韩国瑜被媒体问及此事时表示，高雄市府的动机非常单纯，就是希望高雄农渔民能够获得更好的民生，谁能够帮基层老百姓谋福利谁就冲前面，后面谁没办法帮老百姓谋福利改善生活，祝福就好，不需要扯后腿。

韩国瑜说，民进党自己抢不到订单，抢不到通路，还在后面酸言酸语，真是非常无聊，“他猪八戒卖不了人参果，孙悟空开始在卖，你有什么好扯后腿的”。韩国瑜相信，民众的眼睛是雪亮的，这几天推销农产品辛苦，不管是市政府团队或议会议员，每个人都非常疲惫，全力在冲，就是希望农渔民生活改善。对于这些“无聊的抹黑”，他认为没有意义。

韩国瑜今天下午4时30分将会见国台办主任刘结一。对于是否担心再次遭到台湾舆论批评，韩国瑜表示不会担心，因为下午的见面几位议员都在，他强调属于情感层面的交流，也要感谢刘结一对台湾同胞的照顾，他也预告下午他将会有相关谈话。

韩国瑜认为，农产品的销售，乃至人员的交流，都是点点滴滴的累积，也有助于增进两岸人民情感。