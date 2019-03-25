疑似因穿和服在武汉大学赏花与保安人员起冲突 中国男子称是唐服

中国一名学生在武汉大学疑似因身穿日本和服赏樱花，被校方保卫人员强行制止，结果引发肢体冲突。其中一位男子声称，自己当时穿的是唐装。

据中国“上游新闻”公众微信号今天（25日）发布的消息，事件发生在昨天下午。一名穿着类似和服服装的青年男子和另一穿着休闲装的青年男子，被四名校方保卫人员按在地上。他俩挣扎起身后，穿着类似和服服装的男子大声重复喊着：“凭什么打人？”，很快他又被保卫人员掀翻在地，接着他起身说：“我穿的是唐装。”在其身旁，穿休闲装的男子被保卫人员勒着脖子，保卫人员松手后，他倒地不起。

武汉大学一名在现场的学生透露，当日下午，武汉大学教五教学楼旁，上述两名青年男子欲进校园赏樱，保卫人员称其穿和服不让进入。双方先是发生语言冲突，穿休闲装的青年男子爆粗口，接着引发肢体冲突。

3月24日晚上，负责武汉大学文理学部的保安人员指出，此事引起了校方的重视，已经交由警方处理。

被指穿“和服”的青年男子隔天向上游新闻记者称，自己穿的是唐装吴服，不是和服，我下次不穿这样的衣服去容易引起误会的地方了。

这名男子称，他在沈阳上大学，特意慕名来武汉大学看樱花。他说：“我喜欢唐朝文化，穿的是唐装吴服，不是和服。我之前也穿过去别的地方。”

被问及要没有想过穿这类服装到武汉大学看樱花会引发争议时，男子说：“我爱国，我没穿和服，我是中国人，武汉大学保卫人员也是中国人，中国人不能打中国人。”这名男子也说，下次不穿这样的衣服去容易引起误会的地方了。

据了解，校方17年前曾出台过文件规定，穿和服不能入校赏樱。此外，武汉大学党委宣传部称，将会发布通告，公布事情始末。2009年，一对母女穿着和服入校遭到驱赶，引发热议后，此规定便没再认真执行。

武大学生表示，校方今年又传达了穿和服不准进校园的规定，但称是“口头通知的，没有形成文件”。