天津召开会议：彻底肃清黄兴国恶劣影响

天津市委中央巡视组反馈意见整改落实工作领导小组昨天（25日）召开扩大会议，会议强调，要全面净化修复政治生态。彻底肃清黄兴国恶劣影响，坚决铲除圈子文化、码头文化、好人主义，集中整治不作为不担当和形式主义官僚主义，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

据《天津日报》报道，会议通报中央巡视“回头看”反馈意见整改落实监督检查情况，深入分析存在突出问题，对整改工作再认识、再动员，推动整改任务再落实。天津市委书记、领导小组组长李鸿忠出席并讲话。

会议指出，中央巡视“回头看”反馈意见，体现的是党中央、习近平总书记的要求，是政治“必答题”。2016年10月以来，全市整改工作取得了一定成效，但从通报反映情况看，一部分部门、地区和单位的答卷不合格。要深刻认识到反馈意见整改落实不到位，就是对“两个维护”的消解、对党不忠诚，就是破坏天津正在净化修复的政治生态，就是危害党同人民群众的血肉联系。各级党组织要深化整改落实的再认识，切实提高政治站位和政治自觉，扛起政治责任，坚决狠抓巡视整改，答好全面从严治党这份政治考卷。

会议强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚决做到“两个维护”，以革命精神、斗争精神抓补考重考，深化对巡视反馈意见再整改。

一是确保整改问题见底到位。对照问题清单、任务清单、责任清单，开展大起底，实行台账管理，坚持真整改、全面整改、彻底整改，坚决反对“材料整改”、“文件整改”、“会议整改”，确保抓一项成一项、改一件结一件。

二是确保长效机制建立健全。把中央巡视“回头看”反馈意见和我市巡视巡察发现的问题结合起来、一并整改，把整改工作与做好改革发展稳定工作结合起来，切实在“人、事、因、制”上下功夫。

三是全面净化修复政治生态。推动党员干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走，以党的政治建设为统领，推动政治生态、政治生活、政治文化一体净化、一体培育、一体建设，匡正选人用人导向，彻底肃清黄兴国恶劣影响，坚决铲除圈子文化、码头文化、好人主义，集中整治不作为不担当和形式主义官僚主义，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

会议强调，要强化政治担当，确保巡视反馈意见整改责任落实。夯实巡视整改党委主体责任和党委书记第一责任人责任，层层升温加压，形成上下动手一起抓整改的良好局面；强化日常监督问责，纪检监察机关要履行监督职责，派驻机构要发挥派的权威和驻的优势，主动监督、经常监督；严格跟踪督促检查，坚决防止走形式、走过场，确保巡视整改扎实推进。