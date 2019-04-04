库德洛：贸易谈判进展良好 本轮会谈可能延长

美国白宫国家经济委员会主任库德洛周三表示，美中贸易谈判上周在北京取得了“良好进展”，双方的目标是在本周可能超过三天的会谈中弥合分歧。

据路透社报道，库德洛在基督教科学箴言报（Christian Science Monitor）组织的一次活动上对记者表示，中国首次在谈判中认识到存在多年来美国提出的问题。

中美贸易谈判上周在北京举行，周三在华盛顿继续进行。美方由美国贸易代表莱特希泽和财政部长努钦牵头。

2019年4月3日，中国谈判代表、国务院副总理刘鹤及其团队抵达美国华盛顿特区的美国贸易代表办公室。（彭博社）



中国承诺增加对美国农产品、能源和制成品的采购料将是最终协议的一部分，据一位熟悉谈判的消息人士说，中国将有大约6年的时间，即到2025年实现这些承诺。

彭博社稍早报道了这一期限，但特朗普政府官员之前已表示，正在讨论中国6年内采购超过1万亿（兆）美元产品的事宜。

该消息人士称，最终采购金额尚未确定。

库德洛表示，中国国务院副总理刘鹤和他的团队将在华盛顿停留3天，甚至更长时间。

库德洛表示，中国国务院副总理刘鹤和他的团队将在华盛顿停留3天，甚至更长时间。图为刘鹤及其团队4月3日抵达美国华盛顿特区的美国贸易代表办公室。（彭博社）

“我们正在讨论一些以前从未真正涉及过的问题，包括执行问题，”库德洛称，他列举了美国对中国的指责，包括中国窃取知识产权、强迫在华经营的美国公司转让技术、网络黑客、针对大宗商品贸易的关税和非关税壁垒等。

“所有都取得了良好的进展，但是我们还没有达成协议。”他在谈到这些领域时表示，“我们希望本周能更接近达成协议。”

库德洛称，中国首次承认存在这些问题，这一点很重要。他们之前一直在否认。

在两国持续数月的谈判中，这些结构性问题以及可能达成的协议的执行方式一直是症结所在。

自2018年7月以来，美国和中国对双方价值数千亿美元的产品互征关税。美国总统特朗普表示，他希望与中国达成“重大协议”，并已暗示关税可能会维持一段时间。

库德洛周三表示，美国对中国电信巨头华为技术有限公司的指控基本没有在贸易谈判中提及。

库德洛还称，还没有决定是否对产自美国主要盟国的汽车征收进口关税。