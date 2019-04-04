港媒：中央视23条立法为林郑本届首要任务

据网媒“香港01”报道，近日有“权威消息”透露，中央视《基本法》23条立法为香港特首林郑月娥今届任期内的首要任务，若有人以为可再拖延，绝不恰当。

香港政圈一直流传，林郑曾在农历新年前后的一次行政会议上，向众成员称就23条立法一事，获得中央给予空间，可自行研判23条立法的合适时机。另有传闻指，林郑在去年底赴北京述职时，大陆国家主席习近平曾授意，林郑无需急于在本届任期内完成23条立法。

不过，消息人士表示，上述传闻并不准确。虽然习近平在上述场合确有说过类似的话，但并非传闻中的意思。“当时习近平是脱稿讲的，出于体谅港府在推行23条上有难度，是上级表达体谅下级的说话，但不代表林郑首届任内无需为23条立法，这是完全错误的理解；倘若有人将此当成‘证据’，视为对外传递‘中央不急于为23条立法’的讯息，更是不恰当。”

消息人士说，按大陆工作惯例，领导人接见期间脱稿说的话，都不应对外引述，特首也不例外。

消息人士又指，中央最高层正集中精力处理台湾问题，不想再为香港问题分神，所以希望尽快为纠缠了十多年的23条立法画上句号。“一段时间以来，为23条立法一定是中央对港议题中的头等大事。”

报道称，林郑在23条立法问题上一直含糊其词，未有清晰立场。过去一年多，她每被问及有关问题时，一方面称正在不断为《基本法》23条立法创造条件，不会束之高阁，但另一方面又称，有关条件需要时间培养，不能操之过急。

去年底赴北京述职后，林郑被记者问及有否谈论23条立法和国家安全问题，她当时强调内容须保密，按惯例是不能对外透露，仅指对23条立法的立场仍与《施政报告》讲法一致。林郑在去年施政报告中表示，特区政府有宪制责任为《基本法》第23条立法，以维护国家安全；政府会审时度势，谨慎行事，并继续努力创造有利立法的社会环境。

