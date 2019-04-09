针对“现任优先”说法 赖清德：党制度没有这样的规定

台湾前行政院长赖清德今天下午召开记者会，重申坚持走完民进党总统初选程序的态度。被问到对提名“现任优先”看法，赖清德表示，这在党的制度没有这样规定，特別是卓荣泰竞选党主席时，也已经和社会大众说明。

据《自由时报》消息，对于党内忧心，赖清德曾是蔡英文政府的行政院长，两人后续该如何辩论？赖清德表示，他的参选并非否定过去，3年多来的执政工作，民进党员或从政同志都要共同承担，他并不例外。至于初选程序的技术性问题，无论是辩论或是政见发表，相信党中央和民进党主席卓荣泰一定有办法解决。

被问到“蔡赖配”想法，赖清德说，一定要跟著民主制度走，在总统候选人还没决定前，谈谁配谁都言之过早，初选是希望借由平台，让台湾人知道参选人理念和蓝图，也只有经过这到程序，才能团结台湾，把已经分散的支持民进党的力量重新凝聚起来，并没有“火车对撞”的问题存在。

对于蔡英文今早记者会提及，君子之争还是可能会造成支持者冲突，赖清德则说，支持者会有不同意见，这就是参选人的责任，他多次公开向支持者表达，既然要推一场君子之争，除了他个人要遵守，也希望支持者遵行。

赖清德说，“我们利用初选这个平台，重新赢得国人支持，如果没有互相攻讦，也会舍弃初选的副作用”，无论是谁当选、代表民进党参选总统，没有出线的人支持出线的人，团结合作，自然没有分裂问题。

