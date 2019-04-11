安徽交通厅长落马 家藏巨额财物曾被入室抢劫

据微信公众号“政事儿”报道，安徽省纪委监委今天透露，安徽省交通运输厅党组书记、厅长施平涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

据公开简历，施平生于1960年8月，安徽肥东人。其仕途一直在安徽省。早期曾在安徽省统计局、省政府办公厅、安徽省地税局等单位工作。

2008年，施平任安徽省发展和改革委员会副主任、党组成员。次年任安徽省发改委副主任、党组副书记（正厅级）。

2015年，施平调任安徽省交通运输厅党组书记、厅长。

不过，“政事儿”注意到，施平家曾被一次盗走财物130万元（人民币，下同，约26万新元），包括113万现金，当时称现金是为其子准备的购房款。

2018年6月4日，合肥市中级人民法院（以下简称“合肥中院”）在中国裁判文书网上公布了《马剑抢劫一审刑事判决书》（2018皖01刑初12号）。

根据《判决书》，2015年4月28日，被告人马剑和同案犯解某持气手枪等作案工具，进入施平、韩剑辉夫妇位于合肥市包河区望湖城某小区的家中，劫得现金人民币830700元、美元28980元、价值人民币288815.72元的各类购物卡、消费卡以及手机、香烟等物，抢劫财物共计价值人民币1303921.85元。

合肥中院认为，被告人马剑的行为构成抢劫罪，且属抢劫数额巨大及入户、持枪抢劫。合肥中院判决：被告人马剑犯抢劫罪，判处有期徒刑14年，并处罚金10万元；违法所得予以追缴，被告人马剑退赔的10万元人民币及扣押在案的六张购物卡返还被害人。

《判决书》显示，案发时施平并不在家，只有施平妻子韩剑辉一人。

马剑供述，按照事先分工，解某在小区门口观察施平夫妇下班情况，他自己则先进入小区埋伏在施平家门口消防通道处。等到韩剑辉上楼开门时，马剑一手控制她，另一手拿着枪抵着她的后背，并拿她的钥匙打开门把她推到房间里。进门后，马剑用胶带缠住韩剑辉手脚，找她要钱。

韩剑辉陈述，一开始她只是把钱包里的5000多元钱给了二人。二人不满意，并威胁说其丈夫施平回来后可能会受到伤害，她才被迫带他们上二楼，并指了二楼储物间隔板上的一个纸盒子说里面有钱。

关于纸盒和现金，马剑的供述是：现金是装在一个纸箱子里，箱子里有很多信封，信封里装的都是钱，二人连箱子一起搬走的。

解某的供述是：纸箱里面都是用银行那种装钱袋装的，装了有半箱，里面确实是现金。

韩剑辉的陈述是：纸盒内113万元人民币，现金装在不同银行的纸袋内。

对于现金数额，马剑和解某均供称抢劫后两人对所抢人民币并没有进行清点，并不清楚抢劫人民币的准确数额。

韩剑辉陈述，除了纸盒里的现金外，她还被抢了钱包里的5000元左右人民币、主卧床头柜内的3000元左右人民币、一部iPhone6手机、2万多美元，以及若干百大集团、商之都的购物卡，大润发购物卡、银泰卡、杭州银行预付卡、加油卡等等。

马剑和解某劫得钱物离开后，韩剑辉用家里的固定电话联系了其丈夫施平，施平得知情况后当即报警。

据韩剑辉陈述，在她家中被抢的113万元人民币为其子购房款。

另据《判决书》，施平家被抢的商之都会员卡30张、金鹰购物卡24张、百大集团购物卡20张以及其他各类储值卡、银行卡，经鉴定价值超过28万元。被抢的南京牌香烟三条、黄金叶香烟一条，价值2500元。