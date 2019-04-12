十年来涉及诉讼案逾12000件 网媒称从侧面印证视觉中国版权勒索商业模式

视觉中国版权事件持续燃烧之际，有中国网媒称，视觉中国的主体公司与旗下两家公司十年来共涉及12000余条纠纷案件，绝大部分为起诉他人公司作品侵权，并称从侧面印证了视觉中国“版权勒索”的商业模式。

据新浪科技今天（12日）报道，天眼查数据显示，视觉中国主体公司为视觉（中国）文化发展股份有限公司，该公司法律诉讼有135条，其旗下两家公司汉华易美涉及法律诉讼4011条，华盖创意涉及法律诉讼8000余条，三家公司涉及纠纷案件共12000余条，其中案由绝大部分为起诉他人公司作品侵权。

报道称，大批量的主动诉讼，从侧面印证了视觉中国“版权勒索”的商业模式，这也正是其引发公愤的根结所在。

公开资料显示，视觉中国明确指出，其盈利模式中有一项为“为内容生态中的生产者与使用者提供全方位的版权交易和增值服务。”另据视觉中国财报数据显示， 2018年前三季度视觉中国“视觉内容与服务”板块收入占上市公司总收入81.81%，实现营业收入5.7亿元（人民币，下同，约1.15亿新元），同比增长34.48%，该业务实现净利润2.3亿元，同比增长43.74%。

报道最后还写到：“如此高的净利从何而来，或许大家都已心知肚明。”