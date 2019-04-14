张志贤在延安干部学院与中方交流新加坡治理经验

（早报讯）我国副总理兼国家安全统筹部长张志贤说，新中两国领导人都不断致力于实现人民的愿景，而在迈入各自新发展阶段之际，除了要以经过时间考验的原则作为指导，也必须以创新思维设计新政策和计划。

他对中国党政干部享新加坡经验说，新加坡通过确保政策与时并进、鼓励公民参与和人才培养这三方面，力求实现人民对美好生活的向往。

第七届新中领导力论坛今天（14日）下午在陕西延安干部学院开幕，由张志贤与中共政治局委员、中组部部长陈希共同主持。这是新中领导力论坛首次在中共革命圣地延安举行。新中领导力论坛是两国政治人物交流领导力发展共同挑战等经验的战略性平台。

张志贤在开幕致辞中说，论坛主题“不断实现人民对美好生活的向往”是两国领导层的共同关注点，双方不断致力于实现人民的愿景，不仅为这一代人，同时也为了子孙后代。

张志贤向中方分享了新加坡为自我提升和实现人民美好生活愿景而制定的政策框架。

他首先提到，新加坡政府意识到必须不断检讨和改进政策，因为没有政策是完美或持久有效的。

他以医疗政策为例说，传统的医疗模式是建设好的诊所和医院并提供更好的疾病治疗，但人们寿命延长和人口老化带来了新的社会压力，为此，新加坡推进医疗模式转型，让国人能为自己的健康负起更大的责任，通过预防、卫生教育、鼓励健康生活、定期身体检查和全国性健康检查等计划，来及早察觉任何健康问题。

其次，张志贤指出，新加坡政府提倡集合民众能量和想法，共同创造解决方案，政府一方没有所有问题的答案，集合民智能帮助人民找到更好的解决方案，了解决策过程的取舍，并对解决方案和结果形成主人翁意识。

最后，张志贤也说，随着新加坡经济不断提升和转型，国人有必要进行技能再培训，新加坡需要形成终身学习文化，政府推出的技能创前程（SkillsFuture）计划为国人提供终身学习的机会。

他注意到，中国也正认真研究推行技能再培训——中国总理李克强在今年全国两会上做政府工作报告时宣布，将拨出1000亿人民币（约200亿新元），用于职工技能提升和转岗转业培训。

张志贤强调，要构建共同愿景、落实长期计划和分享增长果实，稳定的政治领导层是基础。他认为，稳定和能干的政治领导层对两国的稳健发展和增长都作出了贡献，这也是新中两国以各自方式致力于实现的目标。

他透露，自己此行率领许多年轻同事来到延安，是为了更好地了解推动和引导中国发展的精神，而越深入地了解中国和中国人的历史和精神，新中双方合作得更好。

陈希致辞时则强调，不断实现人民对美好生活的向往，是激励中共前行的不懈动力。他以中共十八大以来的脱贫攻坚战为例说明，中共将扶贫开发工作摆到治国理政的突出位置，平均每年减贫1300多万人，规模之广和影响至深都前所未有。

他提醒说，过上美好生活必须坚持中共全面领导，党的干部必须有自身担当作为，必须增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决反对形式主义和官僚主义，为实现人民对美好生活的向往而不懈奋斗。

张志贤今天也分别会见了陈希和中共陕西省委书记胡和平，并在陈希的陪同下，参观了中国首家宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的展厅兼阅读空间“学习书院”。

他明天将在延安参访梁家河和杨家岭革命旧址，于深夜结束访华行程返新。