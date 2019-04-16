丰田向中国初创企业奇点汽车出售电动汽车技术

据路透社报道，日本丰田汽车已同意向中国奇点汽车出售电动汽车技术，这是该公司首次与中国电动汽车初创企业达成协议，将帮助这家刚起步的企业加快其一款迷你电动汽车的开发。

作为回报，丰田将拥有奇点汽车在中国新配额制度下产生的新能源汽车积分的优先购买权。

奇点汽车CEO沈海寅及丰田汽车的两位消息人士称，丰田汽车还可概览中国电动汽车初创企业如何运行，以及他们在迅速变化的市场所采取的策略。

“电动车、自动驾驶和共享汽车正在重塑整个汽车行业，有必要重新审视过去的模式，”一位要求匿名的丰田汽车消息人士称。

“我们的汽车技术领先了一个世纪，但我们也需要虚心向后来者学习。”

奇点汽车将得到使用丰田eQ电动车设计的许可。该交易将在周二上海汽车展上宣布，奇点汽车届时将推出一款基于eQ技术的概念车。

奇点汽车计划对该车型进行重新设计，使其更符合本地品味，并在2021年初推出价格实惠、行驶里程更长的车型。

“该交易将为我们研发一款可靠的车型，并专注于擅长的领域节省了时间和成本，”沈海寅对路透表示。

财务条款料将不会对外公布。奇点消息人士表示，奇点同意为使用eQ的设计支付“数千万美元”。

丰田汽车表示，其正在采取各种措施以加快在中国的业务，但不对特定的措施置评。

沈海寅指出，该协议是丰田对奇点的前景投下的信任票。奇点在英特尔和日本贸易公司伊藤忠商事的支持下，在2014年成立，是至少50家在竞争激烈的市场中求生存的中国电动车初创公司之一。

该公司计划在今年出售首款自主研发的电池电动汽车iS6，与蔚来汽车和威马汽车等其他初创公司、以及全球汽车厂商所推出的车型展开竞争。

奇点版本的eQ汽车将是所谓的连网汽车，为年轻买家提供许多娱乐、安全及导航功能。该款汽车将名为iC3，还将配备一些自动驾驶技术。

根据两位丰田的消息人士，这笔交易是丰田与中国分享更多技术努力的一部分。目前，丰田正寻求通过扩大制造产能和分销渠道，在中国这个全球最大的汽车市场实现更快增长。

丰田本月宣布，将免费向汽车生产商和供应商提供将近2.4万项电动汽车技术的专利使用许可。

丰田副社长Shigeki Terashi表示，丰田希望成为混合动力系统的二级供应商，已经收到50多家公司的询问。

新能源汽车积分比例也是丰田与奇点汽车交易的重要组成部分。

为了治理雾霾、促进汽车产业发展和降低对进口石油的依赖，中国正大力推动电动汽车的使用。根据今年开始生效的规定，汽车生产商需要生产和出售一定比例的新能源汽车。

一家汽车生产商如果未能达到新能源汽车积分比例，将必须从其他有富余的生产商手中购买积分，否则将面临处罚。

丰田表示，起初如果不购买新能源汽车积分，将达不到要求。丰田还同意为合作伙伴广汽集团生产并帮助销售一款汽车，以获得积分。

根据丰田的消息人士，与奇点汽车的交易已经让公司对中国电动汽车初创企业的想法及其非传统的工程方法有了一定的了解。

一个实例就是，奇点汽车想要将车头灯与卫星、蜂窝网络定位数据与司机的计划行程连接起来。这会有助于将车头灯照明方向与司机的行驶路线保持一致，提高能见度和驾驶安全性。

其中一位消息人士表示，丰田可能不会考虑此类想法，但“它令人大开眼界”。