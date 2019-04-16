华为：目前已有40个5G合同 预计达到5亿5G用户需三年

据21世纪经济网报道，华为分析师大会今天在深圳举行，一年一度的大会向外传达华为的战略方向和技术趋势。在轮值董事长胡厚崑的现场演讲中，智能、5G、AI是三大核心词汇。

首先，他提到了未来的智能世界有两大趋势。

一是0搜索（zero search）。比如现在用谷歌输入关键词搜索，很费精力，在智能世界中，我们不需要按钮、遥控来互动，我们作为消费者会更加自由。

二是超视觉 （super sight）。比如AI智能机器人，能够以完全不同方式巡检地下管道。机器人可以走到不管多深的管道，识别定位破损。

对于5G的进展，胡厚崑把4G、5G标准冻结一年后的情形做了对比。

他说道：“4G时代，在标准冻结一年后，没有手机芯片推出，也没有4G手机，当时只有一张4G网络，还有400个基站；在5G的时代，速度快得多，标准冻结一年后，已经有4家5G芯片的提供商，世界上也有40个5G的商用网络正在部署当中，这意味着有10万个基站。几乎同样的时间，已经有40款5G的手机。”

在胡厚崑看来，5G不仅仅是比4G更快，而是会带来真正的变革。连接的不仅仅是管道，而是一个平台。

“在3G的时代，行业达到5亿用户用了10年，4G用了5年，我们预计5G时代需要3年。我们预计2025年会有650万5G基站，世界上有28亿用户，覆盖58%的人口。”他进一步谈道。

对于华为在5G方面的进展，胡厚崑透露：“4月15日，我们已经在全球有了40张5G合同，目标是帮助客户构建更简单强大智能的5G网络。有了5G，设备更小、安装更容易、运维更容易。”

在5G的应用上，他还举例道，有了5G网络，AR和VR头戴的设备就能更轻更薄。预计2025年有3.4亿VR用户，9%的用户会用上。而华为发布的5G折叠手机，大屏手机再加上5G网络，将会是杀手级应用。

在AI方面，华为则预计，2025年所有的公司都会上云，97%的大企业都会用AI，77%的云上应用都会得到AI的支持。AI将会是云上竞争的关键。

胡厚崑也提到AI面临的两大挑战是算力昂贵、以及应用的开发。华为发布了一系列AI芯片和应用开发平台Model Arts。

在备受关注的数据隐私、安全方面。去年年底，华为计划5年投资20亿美元，提升软件工程能力。今年3月，华为在布鲁塞尔开了一个新的网络安全透明中心，在安全标准、创新方面做更多合作。

胡厚崑也在演讲中指出：“2018年对我们来说，收获颇丰，也发生了很多事情。华为的业务增长显著。技术创新也破有进展。当然我们也遇到了一些挑战。但是，我觉得这就像是乘风破浪，有起有伏，我们正在积极应对短期的挑战，同时我们要更聚焦目标。”