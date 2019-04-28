德国经济部长：“一带一路”倡议填补空缺 盼中国尽快开放市场

德国经济部长阿尔特迈尔(Peter Altmaier)参加了北京一带一路峰会，并于周六启程回国。他期望看到中国开放市场的许诺很快付诸实现。

阿尔特迈尔在北京参加了为期两天的“一带一路”国际合作高峰论坛。他向德国电视二台表示，通过“一带一路”倡议下的项目，中国填补了别人留下的一个空缺。

综合德国媒体《法兰克福汇报》《商报》与法广报道，阿尔特迈尔访华期间，还会晤了负责美中贸易谈判的刘鹤副总理，谈判重点是结束美中贸易冲突的努力。这一冲突阻碍了世界经济的增长，并影响到业务与美中有关的德国和欧洲企业。

阿尔特迈尔带着对中国的要求启程回国。中国国家主席习近平许诺进一步开放市场。阿尔特迈尔期望中国在近几个月内就拿出明显成绩来，以便德国企业日后投资中国更容易。阿尔特迈尔计划六月将携代表团访问中国，目的是缓解冲突，创造稳定的框架条件，因为在华投资的德企期望拥有光明的前景。

尽管中方做了许多承诺，但德国、大部分欧盟成员国和其他国家对“一带一路”倡议持怀疑态度，理由是，贫困国家可能因此陷入债务陷阱，或者项目受益者通常是中国企业。德国经济界则嗅到了在港口，铁路，公路网和能源网建设中赚钱的机会。

《商报》发表评论说，因“一带一路”，人们把中国妖魔化，把中国看成是高利贷者，贫穷国家则是牺牲者，这是不公平而且错误的。“一带一路”并不是单行道，比如马来西亚新总理去年上台后，叫停了相关项目，并要求和中方重新谈判。这一谈就是九个月，中方建筑公司降了价，马来西亚的供货被定为40%。马来西亚方参加新丝绸之路的条件显然得到了改善。