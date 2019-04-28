海南一医院被指涉假HPV疫苗案 警方介入调查 即将公诉

海南卫健委28日通报，银丰康养国际医院未取得当地卫生健康行政部门“预防接种”门诊许可，违法收费33.3万元，为38人注射来源存疑涉假的HPV疫苗。该医院被当地卫生行政主管部门罚款8000元。

据澎湃新闻同日报道，警方目前正在侦办海南博鳌银丰康养国际医院涉假HPV疫苗案件。该案件即将进入公诉阶段。

银丰康养国际医院一法务人员向澎湃新闻解释称，对于海南省卫健委发布的调查结果，医院认为是“信息不对称”所导致。目前该案已由某地警方侦办，即将进入公诉阶段。

但所谓的“信息不对称”是什么，如何理解通报中的内容才“正确”？对方以“领导开会”为由未予回应。

而根据海南卫健委的通报，银丰康养国际医院至今未取得当地卫生健康行政部门“预防接种”门诊许可，但2018年1月涉嫌非法开展九价宫颈癌疫苗(HPV疫苗)接种业务，总接种人数为38人。其中37人为客户，每人收费9000元，另外1人为公司内部福利。

琼海市卫生健康委4月18日向银丰康养国际医院下达了《行政处罚事先告知书》，给予该院警告、没收违法所得、处以8000元罚款、吊销《医疗机构执业许可证》的行政处罚；同时责令该院立即停止违法行为。

通报也指出相关部门已介入调查涉事疫苗的来源及涉假问题。

28日上午，被注射了前述疫苗的王璐（化名）告诉澎湃新闻，她3月18日接到警方的通知，19日作了笔录。作笔录时，她被民警告知，她接种的HPV疫苗是假疫苗，警方正在调查取证。

据早前报道，微博账号“王曦Anna”的用户22日爆料称，她在银丰康养国际医院注射的九价HPV疫苗为“假疫苗”，这些疫苗可能是非法走私的，也可能来自吉林四平某制药点。她贴出了收据、聊天截图、疫苗注射卡等资料。

“王曦Anna”向媒体提供的月3日部分注射疫苗的人与院方协商视频中，一医院女工作人员承认，医院不具备接种疫苗的资质。

海南省卫健委的调查结果还指出，银丰康养国际医院与青岛美伯门之家美容信息咨询有限公司于2017年11月28日签订医疗美容相关业务和项目的合作协议，违法出借医疗美容科开展“医疗美容”诊疗活动。该行为违反了医疗机构管理相关法律法规。