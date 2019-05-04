五四运动研究中心今天于北大成立

今天是五四运动100周年纪念，而五四运动研究中心就在今天于北京大学正式成立。

据中国《澎湃新闻》报道，纪念五四运动100周年学术研讨会暨五四运动研究中心成立仪式在北大举行。

“今天我们纪念五四运动、发扬五四精神，就必须把五四精神与民族精神、时代精神统一起来，把爱国情、强国志、报国行融入民族复兴的伟业之中；必须落实到立德树人上来，把五四精神熔铸进青年灵魂；必须更加坚定不移地把繁荣学术、追求真理作为大学的追求。”仪式上，北京大学校长郝平表示。

作为“五四运动研究中心”共同建设者，郝平指出，北大将发挥自己的优势，利用好“五四运动研究中心”这个新平台，对五四以来中国的政治史、思想史、文化史、社会史等各领域开展研究。在发展中国特色社会主义文化、激发全民族文化创新创造活力上继续发挥引领作用。扎根中国实践，用中国理论研究、阐释和解决中国问题，为解决世界问题贡献中国方案、中国智慧。

五四研究中心不只需要北大力量，北京市委常委、北京市委教育工委书记王宁在会上表示，要注重协同创新，鼓励“全市各高校都要积极参加中心建设和发展中来，同北京大学一道统筹各学科和专家资源，围绕五四运动和五四精神研究的重大课题，开展集中攻关，推出一批高水平、权威性、有影响的理论成果和实践成果。”

他希望社会各界都大力支持研究中心建设，在史料和文物收集保护，在人才、项目、经费等方面，给予大力支持。

此外，他指出，要做好史料文物的收集、整理和保护工作，加强对史料的分类整理和系统化研究。要运用现代科技手段保护和展示五四运动史料，留住守好五四运动的历史根脉。

同时，加强队伍建设。引导广大专家学者，满怀信仰和奋斗激情，不断提高专业化能力，争做青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人，多出有深度、有温度、有分量的研究成果。

“我们要积极为专家学者心无旁骛地攀登学术高峰提供有力保障、营造良好环境。”王宁说道。

上述中心是在共青团中央的指导支持下，由北京市委教育工委和北京大学共同建设。