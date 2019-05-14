亚洲股市续跌 中美贸易战升温

随着中美贸易战升级，亚洲股市今天继续下跌，追随隔夜美股大跌走势；日圆走强，美国公债收益率下降。

据路透社报道，周二早盘，MSCI明晟亚太地区（除日本）指数跌0.4%，触及2月15日以来最低水准。

澳洲股市下跌1.2%；日股日经指数.N225下跌1.9%。

E-迷你标普500指数期货持平于七周低点附近。

在美国上周提高2千亿美元中国输美商品的关税后，中国周一宣布，对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分，提高加征关税税率。

美国贸易代表办公室亦表示，计划下个月就进一步将价值约3千亿美元中国输美商品关税调高至25%，举行公开听证会。

关税战升温令全球市场忧虑不安，即使特朗普说下月他将与习近平会面。

周一，道琼工业指数收跌617.38点，或2.38%，报25,324.99点；标普500指数收跌69.53点，跌幅2.41%，至2,811.87点；纳斯达克指数重挫269.92点，或3.41%，报7,647.02点。

投资者涌向避险资产，美国公债收益率周二稍早仍接近六周低位，指标10年期美债收益率报在2.3962%，上日美国市场收报2.405%。

两年期美债收益率下滑至2.1782%，上日美国市场收报2.193%。芝商所数据显示，2019年底前美联储降息的机率超过75%。

10年期美国公债收益率仍低于三个月期国库券收益率，凸显出市场担心贸易战对经济的影响。过去50年美国每次陷入衰退之前，收益率曲线的这部分都出现过持续倒挂。

周一，部分交易员曾担心中国可能会抛售美国公债，反击特朗普政府的强硬贸易政策立场。但多数分析师淡化这一可能性。

“如果中国真的开始（抛售美债），它将导致美国两方政治力量都来反对中国，美联储可能会入市买入公债，”McKenna Macro的策略师Greg McKenna在客户报告中说。

“这可能会令美联储的资产负债表扩大，但将抵消中国试图扰乱美国金融市场的努力。因此我不相信他们会抛售美债。”

