国民党总统初选明启动 6月5日常会确定参赛名单

据联合新闻网报道，国民党明天将正式启动总统初选机制，包含提名特別办法、施行作业要点、初选时程与提名协调小组名单都可望当天常会上一并通过。目前规划6月5日参选人名单报常会，7月17日常会通过提名人选，28日全代会正式提名。

此外，改由智库规划的北、中、南三场国政愿景电视政见说明会，表订6月23日至7月4日间举办；五家各3000份大样本民调则排定7月6日至7月14日间进行。而确定最后政见会形式、场次与民调作业的初选参选人座谈会，目前暂订6月14日举行。

党务人士表示，国民党主席吴敦义已批示明天常会讨论总统提名別办法与提名协调小组名单，至于明天是否并案讨论初选施行细则作业要点、初选时程，仍待吴做最后确认。党务人士说，相关讨论都已差不多，早日定案可让参选人及早规划之后竞选活动。

党务人士指出，总统提名特別办法将授权由党副主席曾永权、郝龙斌、副祕书长杜建德、组发会主委李哲华、考纪会主委魏平政等五人组成的总统提名协调小组，向“吴六会”的六个可能总统参选人个別征询，并认定最后参赛权，征询最快本周启动。

最后确定参与总统初选名单，规划於6月5日向常会报备，周后就会正式公告国民党此次总统初选确定参选人名单，之后就会陆续启动初选参选人座谈会、政见会与民调。

取消初选领表、登记，改由提名协调小组认定初选参赛权，将所有有意愿或具胜选机会者纳入征询对象，就是为高雄市长韩国瑜与鸿海董事长郭台铭参与初选难处一次解套做法。

党务人士说，提名协调小组征询参选人参选意愿时，会跟相关人说明常会通过的办法与要点内容，并要求5月底前缴500万元新台币（约22万新元）选务作业费，“缴了才代表确认参选意愿”组发会收到钱后会开单据证明收款，有代缴情形也会先跟当事人确认后再收款。

布果外界质疑，国民党明天常会一并通过初选特別办法与形同据以执行的行政命令之作业要点有违程序正义，中常委姚江临与曾文培均表示，相关游戏规则内涵4月24日常会已有共识，常会接续通过办法与要点没有问题。

党务人士也说，明天常会一定先通过办法，再讨论作业要点与初选期程。

