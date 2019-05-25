人民日报钟声：美国打贸易战 破坏世界经济秩序 逆势而动必将失败

在中美贸易争端未有缓和之际，中国官媒《人民日报》25日发表署名“钟声”的文章，指美国打贸易战，退出国际组织，筑墙等都是“不合时宜，损人害己”，是“逆历史潮流而动的行为”。

题为《狂风骤雨不能掀翻大海 ——逆势而动必将失败》的文章指出，美国在过去几十年里都自诩为经济全球化的倡导者和最大受益者，但如今却成为“搅局者”“破坏者”，美政客批评全球化的论调也只是将国内矛盾转移给经济全球化，“妄图以牺牲全球利益和他国利益为代价来谋求自身利益最大化。”

文章强调美国在逆全球化路上正越走越远，而中国则始终以责任和笃行全力支持全球化，是“世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。”

文章最后重申“谁拒绝这个世界，定会被这个世界所拒绝”，并警告“一味逆历史潮流而动必将失败！”

美国政府近期除了对价值2000亿美元的中国产品征收25%的关税，也对中国科技巨擘华为全面封杀。美国总统特朗普上周四在白宫表示，华为问题或许可以在美中贸易协议的框架内解决，将其纳入贸易协议内。此外，美国科研机构与大学也开始以更严厉的态度对中国学者和学生进行监察。

以下为文章全文：

狂风骤雨不能掀翻大海

——逆势而动必将失败

钟声

“拒绝全球化就是拒绝太阳升起。”几年前，美国资深记者乔治·帕克曾对美国国内发出过这样的警告。

令人遗憾的是，美国一些政客完全无视逆耳忠言、不管不顾历史浪潮，公然声称今后“美国主义而不是全球主义将成为我们的信条”。他们把自己关进黑屋子，没完没了干各种不合时宜、损人害己的蠢事。加征关税、发布出口管制“实体名单”，贸易保护主义大棒越挥越猛；退群、筑墙、打贸易战，逆历史潮流而动的行为越来越多。以至于世人惊叹，如此下去，美国是不是要退出地球了？！

经济全球化为世界经济增长提供了强劲动力。过去几十年，美国一向自诩经济全球化的倡导者，也是最大受益者。然而，现在的美国却变成了“搅局者”“破坏者”，这实在是让世人大跌眼镜。美国一些政客大放厥词，说什么“自由贸易不是全球化”“全球化带给美国千千万万工人的只有贫穷和悲伤”。这些论调无非是想把国内矛盾的锅甩给经济全球化，妄图以牺牲全球利益和他国利益为代价来谋求自身利益最大化。

正是这种阴暗的想法，让美国一些政客失去了理性，搬出锈迹斑斑的“冷兵器”，动辄以关税施压，滥用“国家安全审查”，搅得各国不得安生。且不谈规则意识和道义感，这种逆时代潮流而动的“美国优先”真的能让美国“再次伟大”吗？

“吹灭别人的灯，会烧掉自己的胡子。”贸易战带来的是“美国人整个购物车里的东西都涨价”“这是美国消费者自己在埋单”。2018年美国农民净收入同比下降16%，跌至10年前国际金融危机发生时的水平。美国社会各界倍感失望，美国大豆协会、美国服装和鞋类协会、美国消费者技术协会等纷纷控诉，“提高关税只会惩罚美国的农民、企业和消费者。”

无视产业转移和国际分工背后的规律，华盛顿使“蛮力”就能把制造业全部搬回美国？这是痴人说梦！《南德意志报》最近刊文指出“恰恰在美国，倒退是完全不可能的”——想自己生产进口的那些产品，首先要重新拥有劳动力大军。现实是，美国许多地区正受到劳动力短缺困扰。经济数据不乏风险征兆，在制造业方面，一季度美国工业产值同比下降了2.1%，4月份又较3月份下降0.5%。美国用强权手段赤裸裸干预全球产业链，又会给美国带来什么呢？除了自毁形象，到头来只能是竹篮打水一场空！

华盛顿不是惯于标榜“国际责任”吗？美国四处挑起贸易战，已经严重破坏了世界经济秩序、破坏了“全球公共产品”。世贸组织已将2019年全球贸易增长预期从3.7%下调至2.6%，为3年来最低水平。这表明，恰恰是美国无视国际责任，再一次给世界制造了“衰退陷阱”。

美国一些政客的种种言行，让美国经济学家都嗤之以鼻：“这种打着维护本国利益、劳工利益幌子，试图扭转全球化进程的举动，既不能解决国内问题，又损害美国长期构建的国际形象。”

美国在逆全球化路上正越走越远。而中国始终以责任和笃行全力支持全球化，向世界传递出中国担当——中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。今日中国之开放，不是被动地跟随同行，而是主动地引领潮流，为站在“十字路口”的世界注入确定性。一退一进，公理在哪边？道义在哪边？人心在哪边？历史自有公论。

世界潮流，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。一个国家不管有怎样的实力，倘若与潮流为敌、同大势作对，必然会碰得头破血流。今天的地球村早已不是蒙昧的原始部落，关起门来朝天过的日子也早已一去不复返，让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流注定没有出路。历史已经证明，还将再次证明，谁拒绝这个世界，定会被这个世界所拒绝。我们奉劝那些美国政客：一味逆历史潮流而动必将失败！