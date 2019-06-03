IEEE声明：解除对华为员工编辑和同行评审活动的限制

针对全球最大专业技术学会——电气和电子工程师协会（IEEE）先前限制华为员工及其资助的个人参与审稿一事，IEEE今早（3日）发表双语声明表示，解除对华为员工编辑和同行评审活动的限制。

综合路透社与中新社的报道，声明称，华为及其子公司的员工可以参加IEEE出版过程的同行评审和编辑工作。所有IEEE会员都可以继续正常参与IEEE的全部活动，无论他们的雇主是谁。

声明还表示，此前限制性的做法完全是为了保护其志愿者和会员，规避相关的法律风险。在收到相关说明后，法律风险得以解除。

声明还解释，5月16日美国商务部对华为及其68家子公司实施了出口管制。之后，IEEE发布了合规性的声明，并表示如果美国政府就出口管制条例在同行评审方面的应用做出进一步说明，IEEE会做出相应更新。

为此，IEEE向美国商务部要求就出口管制条例在IEEE出版活动的适用性做出说明。目前，IEEE已收到相关说明。

5月29日，IEEE一封邮件在网上曝光，内称由于美国对华为祭出禁令，IEEE将无法让华为员工在不公开的同行评审阶段担任期刊编辑或审稿人。

5月30日，IEEE在其中文官网发声明，证实美国政府的法规限制华为及其员工参与IEEE一些通常不向公众开放的活动，包括一部分的出版物的同行评议和编辑过程。

IEEE此举在中国引起学界哗然，北大、清华两名学者相继宣布退出IEEE编委表示抗议。

中国通信学会等10大学会昨天也针对IEEE先前的限制作出联合回应，在声明中指出，对学术交流政治化的逆流坚决反对，对挑战自由平等学术交流准则的企图坚决反对，对破坏公平公正学术环境的行径坚决反对。