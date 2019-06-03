俄专家：习近平访俄推动中俄关系继往开来

中国国家主席习近平将于6月5日至7日对俄罗斯进行国事访问并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛。俄罗斯专家近日在接受中新社记者采访时表示，访问将进一步深化两国关系发展，促进双方释放更多经济合作潜力。

据中新社报道，俄罗斯人民友谊大学教授、《外交》杂志主编塔夫罗夫斯基认为，俄罗斯高度重视此次访问。访问期间，俄中两国领导人将就一系列重要战略问题进行“对表”，协调两国在国际和地区问题上的立场，为维护世界战略稳定贡献力量。

俄罗斯科学院远东所高级研究员安娜斯塔西亚说，今年是俄中建交70周年，此访意义非常重大，将对两国关系发展起到承前启后的作用。除此之外，访问还将使得两国领导人再次近距离交流，这有助于增加双方彼此的信任和默契，为下一阶段两国关系发展筑牢基础。

俄罗斯“别尔列克——统一”地缘政治研究中心专家苏莱曼诺夫说，俄中互为彼此的外交优先方向。此次访问将进一步打牢两国合作基础，确保两国关系发展不受到其他因素的干扰。

安娜斯塔西亚认为，此次访问将提升两国的经贸合作水平，扩大两国在基础设施和其他领域的合作。近年来，“一带一路”倡议与欧亚经济联盟建设对接得到了深入发展，一系列大项目合作得以推进。预计此次两国领导人将签署有关经贸、金融和基础设施领域的合作协议，提升两国经济合作水平，促进“一带一路”倡议在俄进一步落实。

俄工业企业家联合会副秘书长巴卡列夫说，2018年中国领导人到访符拉迪沃斯托克，为当地带来了投资，促进了远东地区发展。因此俄罗斯工商界对中国领导人此次访问非常期待。近年来，俄经济环境向好，货币汇率稳定，对俄投资正是好时机。相信中国领导人此次访问将为两国经贸合作带来新一波合作高峰。

俄世界经济与国际关系研究所高级研究员丘弗林认为，除了在能源等传统领域进行合作外，俄中还在农业、电子商务、大数据等新领域加大了合作力度。2018年，两国双边贸易额突破1000亿美元。这是一个有力的信号，说明两国务实合作潜力巨大。此次中国领导人的到访，将为两国企业家合作营造热烈氛围，促进双方释放更多经济合作潜力。

据中国外交部消息，访问期间中俄两国领导人还将共同出席一系列丰富多彩的人文交流活动。对此，苏莱曼诺夫认为，人文活动有助于两国民心相通。他说，此次中国领导人访问期间，恰逢俄罗斯文学巨匠普希金生日。相信在这一背景下，两国民众感情将得到拉近，为两国在其他领域的合作打下民心基础。