台高等院校学位供过于求 港澳学生成为招生目标

台湾高等院校因“少子化”危机和两岸关系冷却，导致学位“供过于求”，港澳学生成为台湾高校着力争取的目标。

据香港《星岛日报》今天（3日）报道，台湾政府早年开放私立大专院校的申请，并提出广设大学的理念，至今已有大专院校161所。但受“少子化”危机、全球生源竞争及两岸关系紧张等因素影响，今年台湾新生人数锐减至240万人左右，导致高校学位“供过于求”。据教育部统计，今年全台湾共有170多个系所停招，其中不乏知名大学。

报道称，在“并校”、“退场”营造的紧张氛围中，港澳学生成为台湾高校着力争取的目标。

台湾教育部国际及两岸教育司科长毕祖安说，台湾与香港历史渊源深、距离近，生活习惯、学习环境相似，香港学生独立性强并且自信十足，“香港学生很优秀！他们对学习及未来的人生规划有自己的想法。”

一些受访的港生也表达了对台湾的喜爱，认为香港“步调太快”，台湾相对更“悠闲”、“人情味更浓”。长荣大学的港生何帼善说，很适应台湾的生活，像“第二个家”。去年刚从台湾师范大学毕业并拿下台湾诚品书店十大畅销书排行榜第二名的香港新生代作家不朽称，在台湾读书有很多不同的可能性，文学气息也更重，“台湾圆了我的作家梦”。

台湾高校也为港生提供医疗健保、奖学金等。同时台府相关部门每年定期举办四场与留学生面对面的座谈会，以解答生活及就业实际问题等。最吸引港澳生的一项政策是台湾推出的新“评点制度”，不再以单一薪资标准规定港澳学生留台标准，而是以八重标准“评点”，只要满70点即给予留台工作资格，工作五年后便可定居台湾。