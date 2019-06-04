柯文哲：若一国两制比照香港 台上讲台下跑光

台北市议员江志铭今天询问台北市长柯文哲，是否能接受中国大陆的“九二共识”是一国两制时，柯文哲回应称，若一国两制是香港模式，“上面在讲，底下台湾人都跑光”，重申要先了解内容。

据联合新闻网报道，台北市议会下午举行市政总质询及答复，民进党市议员江志铭询问柯文哲是否赞成或接受一国两制，以及若参选总统，是否能承诺成为最能守护台湾的人。

柯文哲答询表示，在台湾，“九二共识”等问题已被标签化，“没人知道九二共识内容为何”，并坦言自己也不知道。

江志铭指出，大陆认为的“九二共识”就是一个中国、一国两制，而柯文哲身为首都市长，也是参选2020总统的热门人选，如前新北市长朱立伦、鸿海集团董事长郭台铭都已表态，他要求柯文哲应表明是否接受一国两制。

柯文哲说，如果一国两制是香港模式，“台上一讲，台下都跑光的啊”，重申“九二共识”这张标签撕下来之前，要先说清楚内容为何，“这不是我们要出牌，是大陆方面要解释清楚”。

他表示“不用讲、不用出牌”，只需等待，等大陆出牌与说明。

江志铭接着询问柯文哲若参选2020总统，是否能成为守护台湾的人，柯文哲则表示“没问题”，并认为只要在台湾，“就算是个乞丐，都要守护台湾，不是只有当总统，守护台湾是每个台湾人的责任”。