美国总统特朗普表示,香港人上街抗议修订逃犯条例,这是他见过的“最大规模示威”,但他相信香港和北京能够解决问题。

综合美国之音、星岛日报等报道,当地时间周三,特朗普在白宫椭圆形办公室会晤来访的波兰总统杜达并与媒体见面,有记者问到他对香港发生的反对修订《逃犯条例》示威的反应。他说:“我今天看了,真的是一百万人……这是我见到过的最大规模的示威(That was as big a demonstration as I've ever seen)。所以我希望中国和香港最终能够解决这个问题。"

特朗普还说:“我明白示威的原因,但我确信他们能够把问题解决。”