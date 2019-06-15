美贸易代表办公室：周一起展对额外中国商品加征关税听证会

美国贸易代表办公室昨天（14日）宣布，将从周一起展开针对总统特朗普计划对总值3000亿美元（4113亿新元）的额外中国输美商品加征关税的听证会。

据路透社报道，美国零售商、制造商和其他企业将在为期七天的听证会上供词。美国贸易代表办公室在一份声明中指出，听证会将在本月25日结束，之后将进行为期七天的最后反驳评论阶段。这也意味着，特朗普在7月2日以前将无法启动新关税征收措施。

美国贸易代表办公室也指出，这项征收关税建议是回应中国在技术转让、知识产权与创新领域的“不公平贸易行为”。