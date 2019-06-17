《人民日报》海外版：希望港民理性和平守护好稳定的共同家园

中国《人民日报》海外版今天（17日）刊登关于暂缓香港《逃犯条例》修订工作的文章，内容提及希望香港市民理性和平守护好稳定的共同家园，也希望港府继续团结带领当地社会各界人士，和衷共济。

这篇题为《凝心聚力共促香港繁荣发展》的文章指出，香港各界普遍对暂缓修例表示支持，希望社会尽快恢复平静，专注经济民生发展。中国中央政府除了坚定支持特首和特区政府依法施政之外，也坚决反对外部势力干预香港事务和中国内政。

文章也提到，希望香港各界从国家根本利益和香港整体利益出发，广泛凝聚共识，维护社会安定，推动经济发展，珍视法治环境，确保香港在“一国两制”方针和基本法规定的轨道上稳步前进。

全文如下：

香港特别行政区行政长官林郑月娥6月15日宣布暂缓《逃犯条例》修订工作，以开放态度全面聆听社会意见。香港各界普遍表示支持，希望社会尽快恢复平静，专注经济民生发展。中央政府坚定支持行政长官和特区政府依法施政，坚定支持特区政府维护法治和市民合法权益，坚决反对外部势力干预香港事务和中国内政，支持特区政府暂缓审议“修例”并进一步听取社会意见的决定。希望广大香港市民理性和平守护好稳定的共同家园，凝心聚力共促香港的繁荣发展。

林郑月娥行政长官上任两年来，以“志不求易、事不避难”的精神，带领香港特别行政区政府积极作为，服务香港、服务国家，坚定维护“一国两制”方针和基本法，认真谋划香港长远发展，积极参与粤港澳大湾区建设和共建“一带一路”，着力破解事关广大居民切身利益的问题，努力为青年人成长和发展创造条件，取得了良好成绩。中央政府对林郑月娥行政长官和特别行政区政府的工作给予充分肯定。

安全是香港繁荣稳定的基本保障。香港特区政府此次提出与移交逃犯相关的“两个条例”修订工作，是为了填补现有法律漏洞，彰显社会公义，具有正当性和必要性。中央坚定支持特区有关修例工作，相信经过特区政府努力工作和社会各界的理性讨论，香港社会一定能够消除疑虑，达成共识，共同维护香港在国际社会的良好法治形象。

发展是香港繁荣稳定的立身之本。当前，谋发展、保稳定、促和谐是香港广大市民的共同愿望，也是香港特别行政区的主要任务。粤港澳大湾区建设是培育香港新优势、发挥新作用、实现新发展、作出新贡献的重大机遇，为香港繁荣发展提供了更加广阔的舞台。中央政府高度重视香港在推进大湾区建设中发挥优势和作用，支持香港融入国家发展大局，不断增进香港同胞民生福祉。作为大湾区中心城市之一，香港被赋予辐射带动周边地区的引擎作用。香港要巩固和提升作为国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽的地位，推动金融、商贸、物流、专业服务等向高端高增值方向发展，大力发展创新及科技产业，建设亚太区国际法律及争议解决服务中心。

“来而不可失者，时也；蹈而不可失者，机也。”希望香港特别行政区政府继续团结带领香港社会各界人士，和衷共济、奋力进取，抓住新一轮改革开放机遇，以“香港所长”对接“国家所需”，保持经济平稳增长，持续改善民生，努力将各项惠民政策措施落到实处。也希望香港各界从国家根本利益和香港整体利益出发，广泛凝聚共识，维护社会安定，推动经济发展，珍视法治环境，确保香港在“一国两制”方针和基本法规定的轨道上稳步前进。