澳洲稀土矿商力推签订新开发协议 因应中国稀土出口下降

目前全球稀土供应状况令人担忧，澳洲稀土开发商表示，他们正在接近与新客户签订协议，这将推动其稀土开发项目的进展。

据路透社6月14日的报道，澳洲科廷大学的西澳矿业学院(WASM)透露，在全球待开发的稀土新项目中，虽然澳洲占了逾半数，但大多数澳洲项目处于停摆状态。开发商因为中国主导稀土行业而难以取得资金；中国约占全球稀土处理产能的九成，在全球储量中则占了四分之一。

WASM数据显示，即使最接近开工的项目，最快在2023年之前也不太可能开始运行。

然而，在中美贸易战不断升级的情况下，这些项目可能会加速开发。美国有八成的稀土进口自中国，中国媒体曾报道，由于中美贸易争端，中国可能减少对美国的稀土出口。

正在澳洲西北开发Browns Range项目的Northern Minerals上周表示，该公司正与“一家国际知名工业集团讨论”供应事宜。

该公司发言人本周说：“随着聚焦该议题的新闻逐渐增加，外界的兴趣也跟着升高了”。

WASM教授金斯诺思（Dudley Kingsnorth）表示，中国以外的稀土项目没有发展，是因为中国产量巨大，且拥有较廉价的劳动力和不那么严格的环保规定，意味着其他地区无法与中国在成本上展开竞争。

澳洲Lynas Corp是中国以外的唯一稀土生产商，该公司也获得了日本政府低息贷款的支持。上月该公司概述了扩张计划，其中包括建立一家美国加工厂。

金斯诺思估计，到2025年，要摆脱对中国的依赖，全球每年将需要7万5000吨稀土。但他预期，到那时在不依赖中国的情况下全球年产量将只有5万吨。