学者：数字经济是国际经贸争夺焦点 将决定未来话语权

在当前的国际经贸形势下，数字经济成为关注的焦点，对数字经济准则的梳理将决定未来话语权在谁手里。

华中科技大学“楚天学者”特聘教授陈波今早在“2019宁波—新加坡创智论坛”上的圆桌讨论会上，发表上述观点。讨论会的主题是“宁波智造与数字经济的产业技术革新”。

陈波指出，数字经济本身并没有创造新的业态，而是“让一切互联互通”颠覆传统的业态，这是它最大的特点。

陈波认为，数字经济是国际经贸领域争夺焦点，这次G20峰会两个最核心议题之一就是数字经济准则。未来，全球将围绕如何保证数据自由流动（freedom）、如何保证保护客户隐私（privacy）、如何对互联网公司行为进行规范（regulation）、如何保证安全性（security）这四个主题来对数字经济的发展梳理准则，这也将决定未来话语权在谁手里。

微软中国首席技术官韦青则指出，发展数字经济要注意打好基础。他认为，企业和城市不能只关注人工智能之类的上层建筑，而是要认真把数据做好，这就像盖楼要先打地基。

韦青指出，数字经济的支柱是数据和数字化模型，要打造数字化的园区，必须先打造高效的、分布式的、多维的、可以互相打通的数据库。

浙江大学教授、宁波市智能制造技术研究院执行院长傅建中则介绍宁波在发展数字经济方面的经验。他指出，数字经济有两个主攻方向，一是数字的产业化，二是产业的数字化。宁波政府和企业合作推动数字经济转型，把新一代的信息技术和传统的制造业深度融合，走在中国前列。

新加坡资讯通信媒体发展局助理局长邢俊泰则介绍了新加坡政府如何从供给两侧帮助中小企业走上数字化进程。他说，新加坡推出了中小企业数字化计划，通过预先评估、预先批准一些解决方案，帮助企业数字化，并确保提供给他们的方案符合法律法规。

凯德集团（中国）地产与城镇开发董事总经理钱亦奇则介绍了凯德的智慧产业园理念。他指出，凯德在做的产业园区有别于以往的工业园，主要是搭建平台，为数字经济服务。随着5G、云计算等发展，从互联网走到物联网时代，未来要融合这些理念建设新型的智慧产业园区。

今早的圆桌论坛由《联合早报》副总编辑兼联合早报网（中国）主编韩咏红主持。

“2019宁波—新加坡创智论坛”是第14次新浙经贸理事会会议的活动之一，主题是“创新甬筑、智绘未来”。

论坛由宁波市政府主办，宁波市海曙区政府、新加坡《联合早报》和凯德集团承办。200多位来自新中两国的政商学各界人士，分享在数字经济、技术创新、智慧城市等领域的看法和经验。（《联合早报》记者薛之白宁波报道）