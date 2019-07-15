国民党初选民调第三 朱立伦：坦然接受结果 愿作蓝军黏着剂

国民党今天公布总统初选民调结果，高雄市长韩国瑜以44.80％的支持率大胜其他候选人。如无意外，国民党将在本月28日举行的全代会上正式提名韩国瑜成为2020年总统选举参选人。

综合ETToday新闻云、《联合报》等台媒报道，在民调中以17.9%的支持率排名第三的前新北市长朱立伦发表声明，强调自己坦然接受结果，并表示将不忘初衷，继续为台湾的未来努力。

朱立伦在声明中表示，自己过去强调是郭韩之间的“最大公约数”，今后愿意成为蓝军“最强的粘着剂”。同时，朱立伦也对韩国瑜表示衷心祝贺，强调国民党要更团结。

朱立伦今天并没有出席国民党中央宣布民调结果的记者会。据悉他将在今天下午单独召开记者会。

以下为朱立伦声明全文：

各位朋友好，

首先，我衷心祝贺韩国瑜市长，代表国民党征战2020总统大选。我坦然接受初选的结果。

此刻，当然失落，但是挫折，只会让我更坚强。

我要向支持朱立伦的朋友道歉：对不起！你们不求回报，情义相挺，我却让你们失望了。

我也要向没有支持朱立伦的朋友说：你们给我的批评指教，让朱立伦能成为一个更好的人。

我不会丧气、不会气馁、也不会忘记我的初衷，我一定继续为台湾的未来努力。

朱立伦从去年十二月开始到现在，这七个月内，行脚台湾各乡镇，请教各个领域的专家，结合我的财经专业。20年的经验，点点滴滴都成了我的理念依循与政策养分。

我不断地提出政见，坚持用对的方法、做对的事情，让台湾更好，让下一代更好。因为我们要唤起的，不只是蓝营民众的心，我们更要唤醒所有台湾人民的心。

初选已经结束了，韩国瑜市长出线，我再一次诚挚的恭喜他。

但我们要记住：国民党还没有赢，台湾也还没有赢。

未来的路程，会更艰辛、更险恶。

国民党除了要更团结、更努力以外，我们一定要好好思考：

未来，我们能给下一代什么？能给台湾什么？

台湾内部各种撕裂，将台湾变成南北的、统独的、贫富的、阶级的、世代对立的。我们有责任跟义务，还给大家一个团结的台湾。

台湾情势十分险峻，经济衰退、两岸关系不稳定、外交孤立。我们有责任义务，让下一代能在台湾安身立命，给大家一个安心的台湾。

我提出：“台湾靠民主、和平靠智慧、经济靠开放、胜利靠团结”，并不只是一个口号，而是我真的相信，这个就是台湾最需要的答案。

“稳定、中道、理性、务实”是朱立伦坚持的路线。

也是国民党要赢、台湾要赢的唯一路线。

明天开始，我们还有很多事要努力。

青年朋友们：我们要协助他们松绑很多新创法规、要有至少四分之一的青年政务官。

不孕夫妻们：我们要给他们人工生殖补助。

高龄女性们：我们要给他们冻卵补助。

国军弟兄们：我们要给他们更好的教育投资。

更重要的是，政府要公平正义地照顾小孩和长辈。

新北的经验，桃园的经验，都可以成为台湾经验。

蓝军大智库，我们要共同实现。

过去，我强调要做郭韩最大公约数

未来，我愿意做蓝军最强的黏着剂

最后，

我要向支持朱立伦的朋友致谢：谢谢你们！谢谢！

我永远不会忘记我们的每一次相遇，每一句话，每一个眼神，但是我希望看到大家，是为这片土地付出汗水，而不是流下泪水。

我说过：“成功不必在我，但成功一定有我”。我愿不计个人荣辱，但求团结打拼台湾前途。

谢谢台湾人民对朱立伦的厚爱，让我有幸在这块土地上，替大家服务。

最后，我想和大家分享英国首相邱吉尔的几句话：

“成功不是结局，失败也非末日，最重要的是要有坚持面对的勇气。”

我一路走来，坚持理想，做自己。

“奋战到底的我们，会再度崛起！”

谢谢大家。