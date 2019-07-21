港媒：葡萄牙成港人移民新宠

随着香港近期因港府修订《逃犯条例》而引发大规模的示威游行与警民冲突，有部分香港市民对于未来感到忧心，考虑是否应该移民。而葡萄牙因其较为宽松的移民政策及曾经殖民澳门的历史而逐渐成为港人移民新宠。

港媒《南华早报》21日刊登的报道中指出，有香港市民因担忧城市未来的前景及与北京的关系，害怕未来会逐渐失去言论自由，对“一国两制”与“50年不变”失去信心，而开始考虑移民。

报道指出，葡萄牙自2012年起实施的“黄金签证”政策，对外开放投资移民，外国人只需在当地投资最少价值50万欧元的房地产，全家可在五年后入籍葡萄牙。相比之下，其他欧洲国家如爱尔兰的最低投资要求为100万欧元。

此外，葡萄牙曾殖民澳门，因此不少与澳门居民有亲属关系的港人也希望借此获得移民葡萄牙的渠道。

一名林姓香港居民就表示，自己想移民葡萄牙的首要原因是担心北京缩紧对香港的控制，担心自己与孩子的将来。她的父亲是澳门人，因此林女士希望先尝试通过家庭关系获得葡萄牙身份，坦言若这条路走不通，会考虑投资移民。

报道也引述葡萄牙外交部官方数据，指出自从“黄金签证”政策实施以来，已有4291名中国人通过投资移民获得葡萄牙国籍，成为移民来源第一大国家。