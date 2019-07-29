港澳办：继续坚定支持林郑月娥和港府依法施政

香港在过去的周末再爆警民冲突，中国国务院港澳事务办公室今天（29日）下午罕有地举行发布会说明香港事态。

港澳办新闻发言人徐露颖在回答香港《南华早报》关于港大民调显示林郑月娥的评分已经跌到了新低，中央如何评价她最近一两个月的表现是否合适继续执政，是否会对特区政府高级官员问责的提问时，再度表示对林郑月娥和香港政府的支持。

徐露颖表示，林郑月娥自2017年上任以来，带领特区政府管治团队积极施政，在发展经济、改善民生，推动香港融入国家发展大局方面做了大量工作，有目共睹。中央对林郑月娥行政官和特区政府一直以来的工作充分肯定。

她指出，此次修例初衷是为了填补现有的法律制度漏洞，共同打击犯罪，彰显正义，中央对此也是支持。

“鉴于在修例过程中社会产生了较大的分歧，并且引起了示威游行，特区政府为了社会尽快恢复平静决定暂缓修例，中央也对此表示支持、理解和尊重。”

徐露颖强调，对于这次修例工作中存在的不足，中央也注意到港府已做了认真的总结和反思，并引述林郑月娥在7.1酒会上的发言，指将改变施政风格，更开放、更包容地听取民意。

徐露颖重申，中央政府将继续坚定地支持林郑月娥行政长官和特区政府依法施政，团结和带领香港各界共同维护好香港繁荣稳定的政治局面。