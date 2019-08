华春莹记者会上“呵呵”的英文标准翻译来了

中国外交部发言人华春莹7月31日回应“美方称中方经常出尔反尔”的问题时,作出“我只想呵呵两声”的表态,刷遍舆论场。“呵呵”这个词什么意思,中国网友会心一笑。那么“呵呵”的英文翻译是什么呢?

据《北京日报》的官方微博“长安街知事”报道,今天(1日),中国外交部发言人办公室官方微信给出了答案。

“我只想‘呵呵’两声”的英文翻译为:“Hmm. How interesting.”

长安街知事注意到,此前,中国外交部的“神翻译”也颇为有趣。

比如,2018年8月,华春莹曾在记者会上表示:对于美方各种花式“甩锅”,对不起,我们不想接,也不能接。官方翻译为“The US wants to make China a scapegoat. But so sorry, we don't want to be one. And don't even think of making us one.”

再比如,发言人耿爽曾表示“中国不是吓大的”,官方翻译为“threats and intimidation will never work on China(威胁及恐吓永远对中国起不了作用)”。

7月3日,耿爽火力全开,曾连用了10个成语硬刚英国外交大臣亨特的涉港言论。这些成语是这样翻译的:

不思悔改、信口雌黄译为keeps lying without remorse;自作多情、痴心妄想译为nothing more than self-entertaining;厚颜无耻译为How brazen is that;不自量力译为overreach。

长安街知事评论道,嗯,看来,还是中文更加霸气!