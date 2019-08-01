华春莹记者会上“呵呵”的英文标准翻译来了

中国外交部发言人华春莹7月31日回应“美方称中方经常出尔反尔”的问题时，作出“我只想呵呵两声”的表态，刷遍舆论场。“呵呵”这个词什么意思，中国网友会心一笑。那么“呵呵”的英文翻译是什么呢？

据《北京日报》的官方微博“长安街知事”报道，今天（1日），中国外交部发言人办公室官方微信给出了答案。

“我只想‘呵呵’两声”的英文翻译为：“Hmm. How interesting.”

长安街知事注意到，此前，中国外交部的“神翻译”也颇为有趣。

比如，2018年8月，华春莹曾在记者会上表示：对于美方各种花式“甩锅”，对不起，我们不想接，也不能接。官方翻译为“The US wants to make China a scapegoat. But so sorry, we don't want to be one. And don't even think of making us one.”

再比如，发言人耿爽曾表示“中国不是吓大的”，官方翻译为“threats and intimidation will never work on China（威胁及恐吓永远对中国起不了作用）”。

7月3日，耿爽火力全开，曾连用了10个成语硬刚英国外交大臣亨特的涉港言论。这些成语是这样翻译的：

不思悔改、信口雌黄译为keeps lying without remorse；自作多情、痴心妄想译为nothing more than self-entertaining；厚颜无耻译为How brazen is that；不自量力译为overreach。

长安街知事评论道，嗯，看来，还是中文更加霸气！