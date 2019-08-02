消息人士：鸿海正在为广州10.5代面板厂寻求买家

二位了解情况的消息人士说，全球智能手机代工大厂--台湾鸿海创办人郭台铭与日本夏普合资的堺显示器株式会社,与广州市政府合资位于广州增城的10.5代面板厂正在寻求买家。

据路透社报道，消息人士说，近年来面板产业产能过剩，加上从去年开始美国不断向中国商品加征出口关税，是鸿海重新考虑不在中国制造面板的原因。鸿海正就此次面板厂出售事宜与投行接触，但尚未确定买家。

位在中国广州增城的10.5代面板厂总投资额为610亿元人民币（约122亿新元），项目于2016年公布，并规划在今年10月初之前量产。根据此前媒体报道，这是广州单笔最大投资的项目。如果此次顺利找到买家，将是鸿海首次自中国撤出的大型投资案。

消息人士表示，由于广州面板厂还未量产，主要投资金额是在机器设备上，这样很难谈到好的价格。

一位消息人士称，“问题是目前是找不到买家...这没那么容易，还有得谈哪...机器设备不是那么容易找到买家”“现有的面板厂都产能过剩...为什么还需要另一座？”

鸿海公关部门接受路透社查询时回复称，对于市场传言或臆测，基于公司政策不予回应。

中美贸易战8月1日进一步升级，美国总统特朗普说，将从9月1日起对价值3000亿美元的中国进口商品加征10%的关税。而过去一年，美国已经对价值2500亿美元的中国商品加征25%的关税，这意味着从9月1日开始，所有中国输美商品都将被征收进口关税。

另据《中时电子报》报道，为此鸿海成立了专案应对小组，将串联各地经营团队，24小时持续保持关注。

夏普周四公布表现欠佳的第一季获利表现，主要是因中美贸易战令电视及电子产品销售下滑。夏普并决定明年在越南盖新厂以规避中美贸易战带来的冲击。

