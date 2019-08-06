消息人士：人民币破“七”得到了政策制定者的支持

人民币兑美元即期周一（5日）收盘大跌936点报7.0352元，创2008年3月25日以来新低；单日跌幅1.33%则为2015年8.11汇改以来最大；今早人民币中间价跌破6.9关口，直接拉低离、在岸人民币跌破七元关口。

据路透社报道， 三名知情人士周一表示，中国货币当局让人民币兑美元汇率跌破关键的七元人民币的水平，以便市场最终能够考虑到围绕中美贸易战和经济增长放缓的忧虑。

一位政策消息人士表示，“我们已经做了一些安排，在内部也开会严肃讨论了，包括时间点的选择，如何引导市场等等，也做了一些安排。”

这位知情人士称，总体来说，美国总统特朗普突然扬言要再次加税，“人民币借此机会破七，监管‘半推半就’允许这件事情发生，假定加征关税落地，也可以对冲影响，而且目前外贸本身也比较弱，从这个层面看，未必是一件坏事。”

中国人民银行没有立即对该报导发表评论，但当天早些时候表示，人民币汇率完全能够在合理均衡水平上保持基本稳定。

另一位政策消息人士表示，现在的经济和国际情况，风险累积的很快。人民币贬值可以帮助风险快速释放，肯定是好事。不光如此，这样就没有持续贬值预期了。他还提到，这个贬值已经准备一段时间了。

一名中国政府顾问称，尽管中国央行一直在为人民币贬值做准备，但引发人民币贬值的原因是特朗普出人意料地宣布了进一步加征关税。

他指出，“这不是中国人民银行的策略，而是由于美国(关税)的举动。美国方面应该对此负责。在美国提高关税之前，市场是稳定的。”

其他了解政策思路的消息人士表示，人民币贬值现在可能是向华盛顿发出的一个信号，表明中国别无选择，只能屈服于关税上涨给市场和贸易带来的压力。

中国央行前政策顾问余永定表示，“如果你们的贸易顺差下降，其他条件不变，你们的货币自然会贬值，但这不是为了支持下滑的出口而故意贬值。”

余永定表示，“人民币不会有太大的贬值压力。我们仍然有资本控制，我们不需要太担心。不干预意味着不影响外汇储备。”

中国央行行长易纲周一晚间在央行网站上发表声明称，中国作为一个负责任的大国，会恪守历次20国集团领导人峰会关于汇率问题的承诺精神，坚持市场决定的汇率制度，不搞竞争性贬值，不将汇率用于竞争性目的，也不会将汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动。