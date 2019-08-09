林郑：行会提前复会 停止暴力是香港复原的起点

香港局势日趋紧张。特首林郑月娥今天（9日）下午会见传媒。共同出席的还有香港财政司司长陈茂波、商务及经济发展局局长邱腾华以及商界代表。这是继8月5日时隔两日后，林郑月娥再次会见传媒。林郑月娥表示，香港经济因“外忧内患”而快速下行。她宣布行政会议将在下周二复会，还表示停止暴力才是香港“从撕裂中复元的起点和基础”。

据香港01和《明报》综合报道，林郑月娥称，她今天与33名旅游、零售、金融、银行等界别代表，召开跨界别商界会议。她引述与会者称，目前香港处于外忧内患的境地。外忧包括中美贸易摩擦，内患是近期持续两个月的示威。与会人士同意，应该停止现在非常严重的暴力行为，呼吁不要参与不定时、不定点的暴力示威行为，并减少社会分歧、放下对立。

林郑月娥表示，政府进行了两项工作，第一项是8月13日开始恢复行政会议，第二项工作是请香港财政司司长制度协助企业的纾困措施。

林郑月娥指出，现在香港经济下行得快，有人形容像海啸来袭，而非周期逆转；香港现在的情况相对沙斯疫情（SARS）带来的经济下行以及过去的金融风暴更严峻，要更长时间复元。

她表示，鉴于现在的社会情况，更多的事需要行政会议发表意见，所以行会将提早在下周二复会。香港财政司长陈茂波会领导政府人员，制定纾解民困及协助企业的措施。

林郑月娥还呼吁各界、特别是商界要以同舟共济精神，为客户或租户提供“适当纾缓”。

她表示，有意见表示香港本地消费受影响是因为市民“心情差”、建议政府在“发放正面信息或者增社会正能量”方面“加把劲”，她会联同有关部门跟进。

林郑月娥还表示，停止广泛暴力行为是香港从撕裂中复元的起点和基础，呼吁市民不可再进行大规模、不定时不定点破坏行动，包括堵塞马路和阻碍公共运输交通或其他公共设施正常运作。她促请各界放下分歧、减少对立，这样才能开始让香港社会不再受伤害。

她认为，现在香港政府的所有精力、即时要做的目的，是要停止广泛的暴力。暴力停止之后，会有众多事项要做，包括处理社会纷争和深层次矛盾，但目前最重要的是平息纷争。

香港财政司司长陈茂波表示，现在政府研究的措施是撑企业和保就业，因为这样可令市民较有信心。撑企业主要是中小企业，一方面要减轻经营负担，二方面是资金周转支援，三方面是协助找寻生意。

香港中小型企业总商会会长巢国明随后发言表示，中美贸易战后，香港的出口企业面对出口问题，现在就面对本港内部问题，中小企反映生意跌30%，部分同事或已减薪，相信下去或会有倒闭潮出现，希望社会大众同舟共济。

香港零售业管理协会表示，面对的情况非常困难，风波令生意额大跌，7月生意额有高的单位数跌幅，8月预期会有一个高的双位数跌幅，最担心是造成骨牌效应，带来就业问题，希望大家互相扶持，搞起经济。

在记者问答环节，林郑就10月的施政报告和是否会成立独立调查委员会做出了回应。

林郑月娥称，她已就施政报告会见不同界别，到10月发表报告时，香港可能已出现大的经济逆转、海啸，所以报告中会采取大胆措施。她说，此次风波令香港形象受损，所以也会提出大胆措施推广香港。这次的修例风波大部分源于民生问题，包括医疗、老龄化等问题，因此施政报告会照顾这些方面。

对于成立独立调查团，林郑表示不认同。她认为现在已经有法定监警会的机制，监警会主席梁定邦或会在本月开会，处理被投诉个案，也会检视相关事件，相信他会考虑是否延长检讨的事件日期，不只至7月2日。

她表示，违法者必会拘捕、检控。她很愿意做开放式对话，希望得到和平游行人士的谅解。

为何不接受成立调查委员会？

林郑月娥：香港正在面对一系列问题，不只警方执法问题，亦包括民生问题，如医疗、交通等问题，现时应做对香港好的事，就是停止暴力，社会就可向前，然后解决深层次问题。

【17:39】

施政报告有措施处理内忧外患？会派钱？一定无可能成立，或平息纷争后可能可以成立独立调查委员会？有方法平息纷争？



