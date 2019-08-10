中国民营火箭第三次回收试验成功

中国火箭民企翎客航天科技有限公司（下称“翎客航天”）今天（10日）10时35分许，在青海省茫崖市冷湖镇完成RLV-T5可回收火箭第三次低空飞行及回收试验，飞行高度300.2米，落点精度优于7厘米，点火时间50秒。

澎湃新闻报道，对于此次试验，空气动力学家、航天技术专家黄志澄表示，既要鼓励也不必拔高，目前翎客航天所从事的试验仍然是可回收领域的初步试验，“这是一次有意义的试验，但离SpaceX的水平仍有距离。”

翎客航天成立于2014年，从事可重复发射与液体火箭发动机技术研发。RLV-T5型火箭于2018年5月完成方案详细设计并正式投产，全箭高度8.1米，箭体直径0.65米，起飞重量1.5吨，动力系统采用5台可变推力的液体火箭发动机并联组成。据悉，该箭计划用于未来亚轨道可重复使用火箭和入轨级可重复使用火箭的先期技术探索。

RLV-T5型火箭设计目的是用于验证低空飞行的软着陆。翎客航天表示，本次试验探索了火箭回收的多种关键技术，包括传统控制算法与神经网络控制算法相结合的控制技术、多台发动机并联技术、新型点火启动技术、新型增压技术等，对改进的弹道制导、气动控制、高速精准定位等技术进行了新验证，并同步检验了多种低成本工业级器件的应用。

在此次试验前，翎客航天已公开两次成功的低空飞行回收试验。

翎客航天CEO楚龙飞表示，本次试验成功后，将对优化后的RLV-T5型火箭进行多次公里级飞行回收试验以验证可靠性，同时计划在年底前完成亚轨道可重复使用液氧甲烷火箭RLV-T6的结构总装，争取明年上半年实现首飞。