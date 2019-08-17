李嘉诚基金会捐5亿港元予香港科大

香港科技大学昨天（16日）宣佈，获首富李嘉诚基金会捐资5亿港元（8800万新元）。

科大在网站上指出，这笔钱将用来创立香港首个聚焦“合成生物科技”的高水平研究平台，并将命名为“李嘉诚合成生物学研究院”。

校方称，研究院的愿景聚焦为香港打造成为全球合成生物学领域的重镇，同时也将通过提供相关政策、教育和创业的方式，转化研究成果，创造新型产业机遇，培育新一代科研创新型人才，为香港公民提供更丰富的创业和参与机会。

科大也说，研究院将全面支援科大长年鼓励的创业精神、科研转化及新型人才培养，提升香港的综合竞争力，并对香港乃至全球的发展做出贡献。

科大也非常感谢李嘉诚对香港的贡献和付出，以及对科大的信任和支持。

对于香港能够启动合成生物学的研究，科大网站称，担任基金会主席的李嘉诚感到雀跃：“我从2003年开始已提倡，香港必须重视新工业，因为这是社会上进巨流，青年人企业精神和创意的操场 ；今天，机不可再失，合成生物年代瞬间已在眼前，将颠覆很多行业，这是大机遇。如果20世纪，石油是基本材料，21世纪，通过合成生物科技，DNA就是创造无数新价值链的原材料。未来多奇妙，不起眼的酵母生物成为製造业的超级明星。我们致力和香港科技大学合作，我深信香港年轻人的能力，集大家的智慧，定可在新时代争一席重要地位。”

李嘉诚昨天在全港几乎所有中文报章刊登全版广告，告诫反对修订《逃犯条例》的抗争者，不要让今日的激情成为明天的遗憾。