大陆女记者被港媒记者围堵 所属媒体强烈谴责

在香港警方昨天（20日）的例行记者会上，一名来自大陆的女记者被港媒记者围堵，原因是他们认为该记者在记者会上拍摄了其他在场记者。

中国央视新闻的报道称，在记者会结束后，在场的近20位港媒记者将该名女记者团团围住，要求其出示证件，又指其为警务人员。警方屡次尝试护送该记者离开现场，却遭阻挠。事后核实，该记者为广东电视台驻港记者陈晓前。

事件发生后，陈晓前在其朋友圈中提出了一系列的质问，“大家都是同行，客观真实地呈现新闻发布会的现场报道难道不是我们每一个新闻记者应该具有的专业精神么？我要质问你们！为什么你们苹果日报的记者可以质疑我的采访权？你们又有什么权利来调查我的采访权？这就是你们嘴里的新闻自由么？！”

另据广东广播电视台官方微博消息，广东广播电视台发表声明，对陈晓前遭围堵表示强烈谴责。

广东广播电视台的声明称，陈晓前是该台香港记者站站长，是中华人民共和国国家新闻出版广电总局登记在册的记者，“我们对陈晓前女士今天下午在香港警察总局新闻发布会后遭受到的不礼貌对待表示强烈谴责”。

声明写道，呼吁香港有关方面采取切实措施保护新闻记者应有的权益，营造一个公平、安全和稳定的新闻采访氛围。