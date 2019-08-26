涉嫌袭击环时记者 另一名反修例示威者今面控

涉嫌在本月13日至14日凌晨期间于香港国际机场袭击中国《环球时报》记者付国豪的一名28岁男子，今天（26日）在香港法庭面控，法官应控方要求拒绝保释申请，不过被告可保留八天担保覆核权利。

据香港《星岛日报》报道，被告何家乐是一名兼职司机及建筑工人，被控非法囚禁、伤人等四项罪，今天出庭无需答辩，案件押后至10月28日下午再讯。

主控官指出，本案控罪严重，而且被告在保释期间有可能会干犯同类案件。主控在庭上提交了闭路电视片段及相关的影片截图，指片中可见被告颈上戴着粉红色口罩，在案发前再拉起口罩遮面。被告在片中涉嫌以电筒照向付国豪，也看见他从手推车把付国豪拉到地上，并大叫“挂起渠”。

主控官描述，被告于案发当日驾驶自己的车到机场，警方从被告的车上找到大部份证物，包括头盔、猪嘴口罩、雷射笔、木盾、对讲机等。

香港警方也从被告的家中找到未有装上箭的弓，控方建议裁判官考虑自本年6月在香港发生的事情，从被告的家中及车上找出的证物是近期激进示威者所使用的工具。

何家乐也被控昨天在公众场合无合法权限或合理辩解，而携有攻击性武器，即两支伸缩警棍。

除了何家乐之外，一名酒店兼职侍应赖云龙，以及自称“旺角占领区女村长”的女被告毕慧芬早前也因涉及此案先后面控，之后被押后到10月再审。