大陆高官：应把宪法和基本法作为港爱国主义教育核心

中国人民政治协商会议第十三届全国委员会常务委员会第八次会议28日在北京举行。中国全国政协常委、世界卫生组织荣誉总干事陈冯富珍发言时提出，应把宪法和基本法作为香港的法治和爱国主义教育核心内容，帮助香港青少年正确理解“一国”和“两制”的关系。

据澎湃新闻报道，陈冯富珍认为，“香港部分年轻人变得越来越激进，根源在学校，关键在教育，特别是爱国主义教育的缺失。”

陈冯富珍说，近段时间以来，香港社会很不安定，一些激进分子的极端暴力行为严重践踏香港法治，严重触碰“一国两制”原则底线。香港部分青少年受“反中乱港”势力影响，也走上了歧途。

为此她建议，应把宪法和基本法作为香港的法治和爱国主义教育核心内容，帮助香港青少年正确理解“一国”和“两制”的关系，了解一国公民享有的权利和承担的义务，增强国民身份认同感。

她还建议，同时要用好港府教育法例、政策、计划制定权，压实对相关教育服务机构的监察责任，牢牢掌握教育主导权，积极推进教育改革。

陈冯富珍认为，爱国爱港教师队伍的培养力度也应进一步加强。从在读师范生入手，培养更多爱国爱港“新鲜血液”；支持爱国爱港教师组织加快发展，提升他们在教育领域的影响力、话语权。