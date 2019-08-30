中国淘宝村超过4300个 覆盖25个省份

中国2019年有4310个淘宝村，覆盖25个省。

据新华社报道，该媒体记者30日从正在山东省惠民县举行的第七届中国淘宝村高峰论坛上获此消息。

阿里巴巴集团在会上发布的报告显示，从2009年第一次发现三个淘宝村到2019年，淘宝村的空间分布呈现出明显的以浙江为中心先向东部沿海省份扩散，进而向中西部地区扩散的特征。

浙江省2019年共有1573个淘宝村，占比超过总数的三分之一，处于绝对的领先地位，紧随其后的是广东、江苏、山东、河北、福建等沿海省份。

阿里巴巴集团副总裁、阿里研究院院长高红冰介绍，2019年，全国淘宝村集群达到95个，大型淘宝村集群达到33个，超大型淘宝村集群达到七个。

高红冰说，展望下一个十年，预计中国全国淘宝村将超过两万个，将带动超过2000万的就业机会，让更多的年轻人返乡创业就业。

按照阿里研究院的认定标准，淘宝村的认定主要依据经营场所、交易规模、网商规模等要素。

在一个乡镇或街道，若淘宝村数量多于或等于三个，或者在阿里平台一个乡镇一年电商销售额超过3000万元（人民币，583.09万新币）、活跃网店超过300个，则为“淘宝镇”；在一个区、县或县级市，10个或以上淘宝村相邻发展构成集群，则为“淘宝村集群”。