海协会副会长孙亚夫批评民进党策动香港暴乱 蔡英文“制造枪炮”

大陆海协会副会长孙亚夫昨天（8月31日）出席第四届两岸关系天府论坛开幕式致辞时批评民进党当局策动、支持香港暴乱，然后利用香港混乱局面攻击“一国两制”。他称，蔡英文不是“捡到枪、捡到炮”，而是“制造枪、制造炮”，向大陆射击。

据中评社报道，天府论坛由大陆国台办指导、海峡两岸关系研究中心等单位所主办。孙亚夫指出，民进党及其当局实行所谓“抗中”策略，对大陆升高对抗，对岛内实行绿色恐怖，对美国竭力配合、百般讨好。

在台湾2020年大选方面，孙亚夫认为，选情错综复杂、扑朔迷离，国民党失去了去年九合一选举后曾有过的有利地位，2020年选举是否发生新一次政党轮替，前景不明。

在中美台关系方面，孙亚夫表示，中美建交40年来，美国全面对大陆施压到了从未有过的程度，美国对台湾当局的扶持、发展与台湾的关系到了从未有过的程度。美国的作为，给两岸关系发展和台海稳定带来最大的挑战和风险，也使台海形势发生40年来最大的变化。

孙亚夫指出，如果台独势力胆敢发动台独重大事变，大陆必然采取必要手段、包括非和平手段予以坚决打击、彻底粉碎。

海峡两岸关系研究中心主任仇开明指出，当前的两岸关系总体呈现出大陆对台影响放大期、岛内政治主轴转换期、美国强化对台干预期“三期叠加”的特征。他认为，民进党当局百般抵制抗拒大陆崛起，扭曲台湾政治价值认知，加剧台湾基本政治矛盾，将加速其衰败覆灭的命运。

中国现代国际关系研究院涉台事务研究中心主任谢郁也批评，蔡英文当局“倚美抗陆”充当美国马前卒，搅动台海风云，借香港事件操作“反中仇共”，升高两岸紧张。

与会的文化大学社会科学院院长赵建民认为，“九二共识”是两岸交流70年来唯一找到的一把钥匙。在没有找到新的钥匙之前，应该把旧的钥匙捡起来，不然更加没有办法应对新的变化。