南京一高校“试水”教室人脸识别 有学生担忧个人隐私

位于江苏南京的中国药科大学，在部分教室“试水”安装了人脸识别系统，可以全程监控学生上课听讲情况，就连发呆、打瞌睡和玩手机等动作行为都能被识别出来。

据澎湃新闻报道，该媒体记者29日从中国药科大学获悉，该校日前在多场所安装了人脸识别门禁。

中国药科大学图书与信息中心主任许建真介绍，学校在两间教室试点安装的人脸识别系统，除了能自动识别学生的出勤情况外，还能够实现对学生课堂听讲情况的全程监控。

学生是否认真听讲，课堂上是否抬头低头，抬头低头了几次，抬头低头了多长时间，低头是否在玩手机，是否闭眼打瞌睡，都逃不过人脸识别系统的“法眼”。

许建真称，此举是学校教务部门的要求，意在减少学生逃课、早退、花钱找人代课以及上课不认真听讲等行为，提高学生到课率，严肃课堂纪律。

不过，相对于学校门口等地的人脸识别门禁，学生们似乎更在意在教室试点安装的人脸识别系统，因为这会直接影响他们的上课秩序。

而且该校有学生担忧此举有侵犯个人隐私之嫌。

对此，许建真表示，学校之前已向公安部门和法务部门咨询，由于教室属于公开场所，因此不存在“侵犯隐私”的说法。

许建真透露，后期，学校将根据教务部门反馈意见，视情况而定是否在所有教室都安装人脸识别系统。