黄之锋：无论是韩柯 盼反修例运动成台湾共识

今早（3日）飞抵台湾的香港众志秘书长黄之锋在与时代力量党团会面时，被媒体询问国民党总统参选人韩国瑜、台北市长柯文哲对反修订《逃犯条例》示威态度保留。黄之锋回应时说，香港跟台湾是命运共同体，“不管是韩国瑜、柯文哲或是其他党派的朋友，都希望可以支持香港反送中（反修例）运动可以成为台湾共识”。

据中时电子报报道，媒体也追问黄之锋早前投书希望台湾通过《难民法》的细节。黄之锋说，只要是正面帮助香港人的修法、政策，港人都会支持，但具体细节，因为他非法律背景的政治人物，所以希望能跟不同党派朋友多交流。

黄之锋今与立法会议员朱凯迪、学联前副秘书长岑敖晖等人也举行记者会。黄之锋说，香港特首林郑月娥准备动用紧急法，恐怕让港府全面压迫港人，甚至限制网络、交通、航运。他说，他们这次来台湾，就是希望台湾跨党派的朋友共同反对港府准备实施紧急法。

黄之锋说，希望台湾的政府或立法院，可以通过法案、实施政策，让在台港人可以安全生活，“不同的法案、政策，只要正面帮助港人在台湾”，并认为这有正面帮助。

黄之锋也提到，希望体制外人士可以在10月1日之前，透过街头行动，表达对香港支持。此外，世界各国支持香港的人士也会在10月1日前动员，盼台湾友人继续支持香港。

有民众在场外示威，抗议黄之锋抵达台湾。（黄顺杰摄）