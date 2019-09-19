《人民日报》批涂污抗日纪念碑行为：数典忘祖

中共中央机关报《人民日报》对香港国家级抗战遗址乌蛟腾抗日烈士纪念碑被涂污发文谴责，文章称这种行为是“良知沦丧、数典忘祖”，对此表示强烈谴责。

据《人民日报》客户端报道，文章以“烈士纪念碑修复了，人心何时修复？”为题，开头写道：“九一八事变”是“国耻日”，在这个日子侮辱英烈，是目中无法、心中无史，更是胸中无国。

文章继而写道，在这种极端案例频发背后，是一些普遍性问题，即“如何增进一些香港人的国民意识？如何培育民族自豪感和爱国主义情操？”文章认为，从根本上来说，这离不开国民教育和历史教育。

文章认为，香港青年的国民教育确实存在问题。2012年，国民教育独立成科的计划被搁置后，再没有启动，而从反修例运动的街头表现看，一些人的国民意识甚至有进一步削弱的迹象。

文章引述香港教育局局长吴克俭在三年前立法会报告：香港中学历史教育存在一个“课程古今比例不平均”问题，“香港现行的课程，古代史分量占超过百分之七十，相反近现代史只占百分之二十多”。

文章评论称，“这样的课程安排，很容易导致学生，只知历史的中国，不知现代的中国；只知古代的辉煌，不懂近代的屈辱。”

文章指出，中国的近现代史基本与香港被殖民史重合，而这段时期香港的殖民教育，本质上是去国家化的“疏离”教育。若有意轻视、略过对这段历史的重新讲述、正确认知，那么“去殖民化”教育，就难以真正完成。