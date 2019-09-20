8月人民币实际有效汇率创逾两年新低

国际清算银行(BIS)最新公布，8月人民币实际有效汇率指数降1.18%至119.76，创25个月新低，上月修正后为升0.65%。

据路透社报道，BIS公布的数据并显示，8月人民币名义有效汇率指数降1.59%至114.32，创出五年新低，上月修正后为升0.24%。

国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正。

根据BIS公布的数据统计，今年实际有效汇率累计跌1.08%，名义有效汇率则累计跌1.57%；2018年实际有效汇率累计涨0.94%，名义有效汇率则累计涨1.17%，终结此前连续两年跌势。

实际有效汇率上升代表本国货币相对价值上升，下降表示本币贬值。名义有效汇率剔除通胀之后即为实际有效汇率，实际有效汇率更能反映一国货币的对外价值；名义汇率降幅大于实际汇率，表明当前中国的整体通胀水平要高于可比较的国家的通胀水平。

中国猪肉价格8月同比飙升46.7%，“凶猛”的猪价彻底盖过鲜菜鲜果价格涨幅回落的影响，带动8月CPI同比涨幅持稳在上月触及近一年半高点。

中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数8月微降2.13%至94.82，上月为上升0.82%。

BIS的有效汇率指数是基于2014-2016年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日元分列前三位。