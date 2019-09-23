曾受中国游客和学生青睐的澳大利亚吸引力渐失

澳大利亚对中国游客和学生的吸引力正在下降，因为中美贸易战加上国内经济放缓，令中国游客和学生选择观望。

据彭博社23日的报道，截至7月份的12个月，来自中国的游客数量增长略超过1％，为九年来最低增速，大学留学生人数也迅速放缓。澳元走软也未能阻止下滑局面。

澳新银行经济学家迪姆斯（Hayden Dimes）称，“我们怀疑贸易争端是下降的主要原因”，“它给游客和学生带来了不确定性。”

迪姆斯估计，如果中国学生和游客增长长时间放缓，可能会在未来两年内使澳大利亚经济（发达国家中最依赖中国的经济体）损失约8亿澳元（7.46亿新币）。澳大利亚贸易委员会已经下调了游客入境人数预期。

服务对于澳大利亚经济越来越重要。迪姆斯介绍，在过去五年中，此类出口每年平均增长约13％，并指出旅游业和教育业所占比重都在增加。他说，对于澳大利亚而言，中国是国际学生和游客的最大来源，分别约占26％和15％。

澳大利亚联邦银行证券部高级经济学家费尔斯曼（Ryan Felsman）认为，“疲软的经济活动以及围绕技术、通讯和贸易的政治紧张局势影响了中国游客人数”，“放缓突显出澳大利亚服务业面临的一些下行风险。”

迄今为止，澳大利亚是中美贸易争端中获益最多的经济体： 中国为抵消出口疲软而采取的刺激措施提振了对大宗商品的需求，且澳元走低正在使企业更具竞争力。实际上，在澳元疲软之际，来自中国的游客和留学生增长放缓令人感到不可思议，因为澳元走低让悉尼这样的城市对于游客来说成本更低了。

尽管如此，美国还是提供了一些曙光。受美国创纪录的经济扩张以及自去年初以来澳元兑美元下跌16％提振，北美游客正以创纪录的数量涌向澳大利亚。