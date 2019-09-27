中国基金退出支援日本显示器公司的企业联盟

正在经营重组的中小型液晶面板巨头“日本显示器公司”（Japan Display）26日晚间发布消息称，已接到中国的嘉实基金（Harvest）集团退出支援日本显示器公司的企业联盟通知。

据共同社报道，日本显示器公司社长月崎义幸等26日晚上9点半起在东京举行记者会。

日本显示器公司称，随着企业联盟核心中方基金的退出，支援措施需要从根本上进行调整。

日本显示器公司再次向投资者说明，若无法确保原本预定的最大800亿日元（10.27亿新币）资金，“继续开展业务有可能变得困难”。

据悉公司将继续与嘉实基金方面磋商，并探讨替代的资金筹措方，但持续经营不振的日本显示器公司的重组或越发陷入混乱。

日本显示器公司在8月缔结了资本业务合作，内容为接受来自嘉实基金和香港基金“Oasis Management”组成的企业联盟最多800亿日元的资金援助。其中嘉实基金计划出资600多亿日元，6月台湾两家企业退出了企业联盟。

日本显示器公司的主力业务面向智能手机的液晶面板需求低迷，导致业绩持续严重恶化，截至6月底陷入772亿日元的资不抵债。强化财务基础是当务之急。

该公司将于27日召开临时股东大会，审议从基金等接受支援的重组方案。