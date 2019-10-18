“自信满满的美国去哪了？” 中国外交部回应美对中国外交官设限

美国国务院周三（16日）发布新条规，要求所有驻美中国外交官在计划与美国联邦或地方官员举行会面及去美国教育或科研机构访问时都须事先通知，引来中方不满，指此举破坏国际例行规定。

美国国务院解释，新条规是为了促使“中方改变对美国驻华外交官的政策限制”。

有记者在今天（18日）中国外交部的例行记者会上就此事询问中方会采取什么具体措施回应。

中国外交部发言人耿爽表示，这是对中国驻美外交人员在美国开展正常公务活动提出额外要求，人为设置障碍，批评美国的解释是“强词夺理”，“倒打一耙”，是“极度心虚”的表现。

他奉劝美方纠正错误，立即撤销对中国驻美外交人员的限制措施，指“这是唯一的出路。”，并强调：“外交从来讲究对等，我们理所当然会在对等基础上作出反应。”

耿爽也评论：“我们不禁要问，过去那个自信满满的美国到哪里去了？”

据早前报道，美国国务院高级官员表示，中国外交官参加会议不需获得批准，只需要提前通知美国国务院。而在美国的中国外交官需要获得中方批准，并且经常被拒绝。因此希望中国政府能够为在中国的美国外交官更多访问权限。

中国驻美大使馆周四（17日）在推特上回应时称，新规定违反了《维也纳外交关系公约》，并强调“到目前为止，中方对美国驻中国外交官和领事官员没有类似要求。”

根据《公约》第25条，“接受国应给予使馆执行职务之充分便利”。