指控民进党政府从中作梗 吕秀莲宣布退出总统大选

以独立身份参选明年台湾总统大选的连署程序今午5时截止，近来频指控民进党政府利用公权力阻挠其连署的前副总统吕秀莲，却在期限前约一小时宣布不提交连署书，决定临阵退选。这意味着总统蔡英文顺利躲过绿营票源分散的风险，其连任之路更加平坦。

根据台湾中央选举委员会规定，独立总统、副总统参选人须在今天完成提交至少28万份合格连署书，方能参加明年1月11日举行的总统大选。不过，据台湾媒体披露，原本信心满满的吕秀莲以及参选搭档、前南投县长彭百显，经数星期的努力，连署书仍不到门槛的一半。

吕秀莲今午3时许透过办公室发布新闻稿，正式宣布退选。她指控中选会透过复杂的连署程序“刁难”连署活动，也炮轰媒体与执政的民进党“政媒挂钩”，封杀她的新闻。吕秀莲也指出，民进党政府利用公权力，“恐吓、辱骂及干扰”她的连署活动，故决定不提交连署书。

吕秀莲说：“由于法律及政治因素未能完成连署，深致歉意却也体认人性之善与恶。对所有支持者，我们衷心感谢，愿一本初衷，继续与爱好和平公义人士同心协力，共创美好台湾努力，再努力！”

对于吕秀莲退选，蔡英文连任竞选办公室今表示尊重。 发言人廖泰翔指出，在中国大陆强推“一国两制，台湾方案”，对台湾不断文攻武吓之际，台湾正面临关键挑战，“这时候希望所有守护台湾的力量要更团结一致，守护台湾的主权， 守护台湾的民主自由方式。”（记者是《联合早报》台北特派员）