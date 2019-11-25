民进党版“反渗透法”：影响选举公投最重判五年

台湾民进党立法院党团今天（25日）公布党团版反渗透法草案，明定任何人不得接受渗透来源指示、委托或资助，捐赠政治献金或影响选举罢免、公投行为，违者可处五年以下有期徒刑或并科新台币500万元（22.34万新币）以下罚金。

据《联合报》报道，民进党立法院党团总召柯建铭、干事长管碧玲、书记长李俊俋上午举行“朝野同行、国安共赢，呼吁朝野党团共同支持反渗透法”记者会，公布民进党团版反渗透法草案。

草案总说明指出，近年境外敌对势力全面加强对台湾进行统战、渗透，意图影响选举及危害社会秩序；而先进民主台湾对于境外势力在其境内从事渗透、破坏、干预等行为，也先后采取立法作为加以因应。

民进党团版反渗透法草案明定，为防范境外敌对势力渗透干预，确保台湾安全及社会安定，维护台湾主权及自由民主宪政秩序，特制定本法。

草案明定，任何人不得接受渗透来源的指示、委托或资助，进行捐赠政治献金及影响选举罢免、公民投票之行为，违者处五年以下有期徒刑、拘役或科或并科新台币500万元以下罚金。

草案也明定，任何人不得接受渗透来源的指示、委托或资助，进行游说、以非法方式扰乱社会秩序，或妨害集会、游行。

草案中设有自白、自首条款，明定犯反渗透法之罪自首或于侦查或审判中自白者，得减轻或免除其刑；自首并因而防止台湾安全或利益受到重大危害情事者，免除其刑。

柯建铭表示，本届最终的法案“反渗透法”终于登场，呼吁朝野一起面对、理性探讨，让法案能尽速通过。